Top 30 des voitures préférées des flottes au 1er semestre

Le cru 2022 sera-t-il bon pour la Peugeot 208 sur le marché des flottes ? Les choses semblent en tout cas bien engagées pour elle si l’on s’en tient aux données du Cabinet AAA Data. En effet, après un millésime 2021 terminé à la 4e place des ventes, la citadine au lion a pris le leadership au premier semestre 2022. Le tout avec autorité et plus de 16 000 immatriculations au compteur, soit déjà 61 % des ventes qu’elle avait réalisée sur 12 mois l’an dernier.

Derrière la 208, le 3008 et la Citroën C3, le rival Renault demeure solidement en embuscade, au pied du podium avec la Clio V (n°1 des ventes en 2021). La citadine garde la même cadence depuis janvier et totalise 11 336 mises à la routes. La marque au losange place par ailleurs dans le top 10 son infatigable Mégane, son Captur, ainsi que son Arkana. Arrivé chez les distributeurs français il y a tout juste un an, le SUV Coupé connaît manifestement une adhésion grandissante auprès des professionnels. Après avoir terminé l’exercice 2021 à la 28e place, il a en effet gagné 20 rangs en six mois. Fin juin, il était 8e des ventes avec 6025 unités distribuées dans les parcs.

Le BMW X1, 17e des ventes, gagne encore du terrain

La Golf 8 n’est pas en reste. La protégée de Volkswagen a grapillé sept places en six mois et termine le semestre à la 12e position. Depuis le début 2022, elle est ainsi la voiture étrangère la plus populaire sur la cible business. Dans la continuité, on note les bonnes performances du coréen Hyundai Tucson (13e avec 3097 unités), de l’Américain Ford Kuga (14e) et du bavarois BMW X1 (17e). Le SUV grapille deux places par rapport au premier trimestre et neuf places par rapport au cumul de ses ventes 2021.

Dans la série des bons points, on note aussi l’entrée en lice du Ford Puma, à la 29e place avec 1704 exemplaires, ainsi que le retour de la Fiat 500 (après un premier trimestre au-delà de la 30e place) parmi les VP en vue. L’urbaine italienne s’adjuge la 23e position, juste derrière une autre citadine du groupe Stellantis. Il s’agit de l’Opel Corsa, dont la variante zéro émission connaît il est vrai un succès croissant. Elle débarque au sein de l’élite à la 22e place, avec 2124 immatriculations en poche.

Le Tesla Model Y fait de l’ombre à la Model 3

Pour la Tesla Model 3 en revanche, brillante 14e du classement en 2021 avec 6259 exemplaires en poche, elle sort à ce stade du top 30 de 2022. La berline électrique californienne paie peut-être tout simplement les frais de la concurrence menée en interne par son partenaire de box, le SUV Model Y. Ce dernier (26e) s’attaque sans complexe au segment entreprises depuis quelques mois et double son chiffre du premier trimestre. Il trouve 1781 preneurs.

Parmi les autres faits marquants, on observe entre autres la perte de vitesse de la Toyota Yaris. La plus française des voitures japonaises a dégringolé de la 11e à la 21e place au cours du semestre. Malgré tout, elle est parvenue à remonter plusieurs places au classement depuis la fin mars, période où elle figurait alors au 26e rang.

Vive concurrence mais chute des volumes

Si l’émulation entre les marques reste importante dans ce top 30, il est nécessaire d’apporter quelques éléments de contexte. Le marché entreprise continue, comme le souligne l’Arval Mobility Observatory dans son dernier bilan, à être impacté par « les retards de livraisons, les annulations de commandes, l’envolée des prix des matières premières et les fortes hausses à répétition des tarifs des modèles. » Conséquence, les volumes du marché flottes sont en très nette baisse sur un an.

Sur les six premiers mois de 2022, selon les statistiques relayées par l’AMO, les immatriculations de voitures particulières neuves au service des flottes affichent un recul de 12,30 % par rapport au premier semestre 2021, et cela malgré un jour ouvré de plus (126 jours contre 125).

La mauvaise passe continue donc pour le segment VP. Objectivement, il est toutefois celui qui s’en sort le mieux actuellement de tout le marché national. La baisse qu’il enregistre sur les 6 premiers mois de l’année est en effet deux fois inférieure à celle qui frappe les véhicules utilitaires légers (- 24,7%) vendus aux professionnels. Elle est parallèlement moindre que la chute qui touche le marché automobile global (- 16 % environ).

Top 30 des VP immatriculées dans les flottes au 1er semestre 2022

1er semestre 2022 RANG MARQUE ET MODELE VOLUMES 1 PEUGEOT - 208 16 120 2 PEUGEOT - 3008 12 016 3 CITROEN - C3 11 584 4 RENAULT - CLIO 11 336 5 PEUGEOT - 308 10 260 6 PEUGEOT - 2008 8 317 7 RENAULT - MEGANE 6 937 8 RENAULT - ARKANA 6 025 9 PEUGEOT - 5008 5 316 10 RENAULT - CAPTUR 5 162 11 CITROEN - C5 AIRCROSS 4 281 12 VOLKSWAGEN - GOLF 3 312 13 HYUNDAI - TUCSON 3 097 14 FORD - KUGA 2 846 15 CITROEN - C4 2 687 16 RENAULT - KADJAR 2 604 17 B.M.W. - X1 2 547 18 MERCEDES - CLASSE A 2 408 19 VOLKSWAGEN - TIGUAN 2 273 20 TOYOTA - COROLLA 2 245 21 TOYOTA - YARIS 2 172 22 OPEL - CORSA 2 124 23 FIAT - 500 2 023 24 RENAULT - ZOE 1 909 25 B.M.W. - X3 1 860 26 TESLA - MODEL Y 1 781 27 CITROEN - C3 AIRCROSS 1 777 28 DS - DS7 1 768 29 FORD - PUMA 1 704 30 MINI - MINI 1 670

Données fournies par le Cabinet AAA Data