Marché automobile : le top 30 des voitures vendues aux professionnels en 2021

En 2021, selon les chiffres de l’Arval Mobility Observatory, le marché entreprise a recensé 483 560 immatriculations de VP. Un bilan meilleur qu’en 2020 certes, mais encore inférieur de 11 % par rapport aux niveaux de 2019 avec quelque 60 000 véhicules de moins au compteur. Une traversée du désert qui se prolonge donc, notamment en raison de la crise des semi-conducteurs qui, depuis un an, a allongé fortement les délais de livraison.

Cette conjoncture, néanmoins, n’a pas eu d’incidence sur l’animation habituelle en tête des ventes et sur la volonté des constructeurs d’intégrer toujours un maximum de modèles VP dans les parcs automobiles des professionnels.

La Renault Clio V championne des ventes

Sur le segment, c’est la citadine Renault Clio V qui s’est imposée en 2021. Elle a fini 1re du top 30 avec 39 814 unités, loin devant le SUV Peugeot 2008 qui s’est fendu tout de même de 29 091 exemplaires mis à la route.

Il faut souligner à ce propos le tour de force de l’écurie Stellantis. L’ancien groupe PSA a positionné en effet quatre modèles aux cinq premières places : le Peugeot 2008, le 3008 (3e avec 28 721 unités) et puis les urbaines Peugeot 208 et Citroën C3 qui ont terminé l’année 4e et 5e, quasiment sur la même ligne avec seulement 379 ventes d’écart. La marque au losange a repris du souffle juste derrière avec son infatigable Mégane (6e) et son SUV Captur (8e) tandis que Stellantis a pu avancer ses autres pions aux 7e, 9e et 10e rangs.

La Toyota Yaris, 11e et en tête du paddock étranger

La suite du top 30 a été, comme souvent et heureusement, beaucoup plus diverse en termes d’oppositions. Les marques étrangères se sont brillamment distinguées. Toyota, en premier lieu, qui s’est hissé à la 11e place du palmarès grâce à sa Yaris (6 682 unités). Le constructeur nippon s’est illustré ensuite avec la Corolla (20e), son autre best-seller habitué du marché entreprise.

Par rapport à 2020, il faut par ailleurs observer la très belle percée du Hyundai Tucson. Le vaisseau amiral sud-coréen s’est emparé de la 12e place au général avec 6 435 exemplaires. Tesla n’a pas été en reste. La firme californienne est en effet parvenue à rejoindre l’élite avec une belle 14e place pour sa Model 3. Notez que les trois dernières voitures évoquées, de Toyota à Tesla, comme du reste la plupart des représentants du top 10, ont contribué à démontrer l’intérêt croissant des gestionnaires de flottes pour les modèles et variantes hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques.

La Volkswagen Golf 8 débarque au 19e rang

Au fil du top 30, on retiendra d’énièmes incursions tricolores (la Citroën C4, la Renault Twingo III ou encore le DS7, 22e) mais aussi la bonne performance de l’Allemand Volkswagen. Le manufacturier de Wolfsburg a convaincu sa clientèle avec son nouveau Tiguan (15e avec 5 952 ventes) et sa Golf de huitième génération qui a fait une entrée fracassante au 19e rang.

Fiat, désormais protégé de Stellantis, a conservé quant à lui son statut avec le concours de sa fidèle Fiat 500 (24e). Parallèlement, Mercedes, ex-leader étranger sur le canal B2B, a concédé un peu de terrain ces douze derniers mois. Son égérie Classe A a en effet clôturé le millésime en 23e position (elle était 13e en 2020). Enfin, le Bavarois BMW a fait parler de lui avec son BMW X1 (26e), sa Série 1 (30e), ainsi qu’avec la petite sœur Mini, 29e avec 3850 suffrages.

Top 30 des voitures particulières immatriculées dans les flottes en 2021 - Source AAA Data