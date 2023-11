Tour du monde des salons – Les nouveautés du Los Angeles Auto Show 2023

Jusqu’au 26 novembre, tous les fans d’automobile de la Côte Ouest ont rendez-vous au Los Angeles Convention Center afin de découvrir l’édition 2023 du Los Angeles Auto Show. Comme toutes les manifestations mondiales, ce salon doit faire face à la défection de plusieurs constructeurs automobiles d’envergure. Mais de nombreuses nouveautés, dont la plupart ne poseront jamais officiellement les roues en Europe, y sont néanmoins dévoilées pour la première fois. Un évènement que Caradisiac ne pouvait, évidemment, pas manquer.

Acura Integra Type S : une Civic vitaminée

Acura étant la marque premium du groupe Honda, à l’instar de Lexus pour Toyota, la récente Integra reprend la base de l’actuelle Honda Civic mais s’habille de lignes plus dynamiques. La gamme actuelle, commercialisée au printemps 2022, se voit désormais chapeautée par une version Type S. Sous le capot, le 2.0 Turbo de la Civic Type-R, développant ici 320 ch. Chose rare aux États-Unis, elle est disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports.

Acura ZDX Type S : modèle de conversion

Première Acura 100 % électrique de série, le ZDX mesure 5 m de long, ce qui en fait un SUV de taille moyenne sur ce marché, et est disponible avec deux motorisations. En entrée de gamme, la version A-Spec développe déjà 340 ch avec un unique moteur. Une option Dual Motor en fera prochainement une quatre roues motrices. Au sommet de la gamme, la Type S dispose déjà de deux blocs et affiche pas moins de 500 ch.

Chevrolet "California Highway Patrol" : une police à l’échelle du pays

Au royaume des énormes SUV et pick-up, la police se doit de disposer de véhicules adaptés. La brigade autoroutière californienne, popularisée dès 1977 grâce à la série CHiPs, vient ainsi de recevoir plusieurs dizaines de ces Chevrolet Silverado modifiés. L’imposant pare-buffle n’est pas là pour la décoration : aux États-Unis, en cas de refus d’obtempérer, les policiers sont autorisés à vous sortir de la route à coups de butoirs.

Chevrolet Silverado HD : sans compromis

La version Heavy Duty, comprenez adaptée aux lourdes charges, de ce pick-up mythique vient de faire peau neuve. Les États-Unis ne connaissant aucune taxation calquée sur les rejets de CO2 ou le poids, ce modèle peut toujours être équipé de V8. Le choix est offert entre deux 6,6, un essence de 401 ch et un Turbo Diesel de 470 ch. Selon les variantes, il peut tracter jusqu’à 16 tonnes. L’engin mesure, au minimum, 6,10 m de long.

Chevrolet Silverado Electric : un monstre propre

En 2035, la Californie et la ville de New York n’autoriseront, comme l’Europe, que la vente de voitures neuves zéro émission. Il est donc temps pour les constructeurs locaux de lancer l’électrification de leurs gammes, y compris pour les modèles les plus imposants. Au début de l’année prochaine, le Silverado sera donc, aux côtés des versions déjà existantes, disponible en version électrique. Mais, même propre, une américaine se doit de faire dans la démesure. Ce Chevy développe ainsi de 510 à 754 ch selon les versions, reçoit une batterie de 200 kWh et peut, en option, d’habiller de jantes de 24".

Chevrolet Traverse : une honnête familiale

En Amérique du Nord, tout est plus gros. Ainsi, le Traverse, qui fera entièrement peau neuve au début de l’année, qui prend place dans le segment des SUV mid-size (l’équivalent pour nous d’un Peugeot 5008), mesure 5,23 m de long et pèse près de 2 tonnes à vide. Étonnamment, son moteur, un quatre cylindres 2.5 Turbo, de 315 ch tout de même, paraît presque sous-dimensionné.

Chevrolet Trax : l’ancien cousin

Alors que la première génération, dont la carrière a duré 10 ans, n’était qu’un Opel Mokka de première génération partiellement redessiné, le deuxième opus est 100 % General Motors. Sur ses terres natales, il prend place dans la catégorie des mini-SUV, ce qui implique un tarif bas (dès 20 400 $, soit moins de 19 000 €) et un petit moteur de 1.2, fort de 137 ch.