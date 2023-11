Toyota a vendu 300 millions de voitures dans le monde

Toyota a fini l’année 2022 en tête du marché automobile mondial et il y a de grandes chances pour que les Japonais terminent l’année 2023 à la même position. Depuis que l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Volkswagen ont arrêté leurs courses aux chiffres à la fin de la précédente décennie, Toyota s’impose régulièrement comme le premier constructeur automobile de la planète.

Et à force de vendre environ dix millions de voitures chaque année, le nombre d’autos construites par Toyota depuis les débuts de la marque en 1937 devient conséquent : le géant japonais célèbre en effet les 300 millions de voitures produites dans toute son histoire, un cap franchi à la fin du mois de septembre 2023. 180 millions de ces voitures ont été fabriquées dans les usines de Toyota au Japon, les 120 millions restants ayant été produits dans des usines en dehors du pays.

Plus de 53 millions de Corolla

La Toyota Corolla reste de très loin le modèle le plus vendu avec 53,39 millions de véhicules construits depuis sa toute première génération de 1966. Mais on parle bien du nom « Corolla » et non pas d’un seul véhicule car depuis ce temps, la Corolla a connu tout de même douze générations de modèles. Il sera intéressant de suivre le classement des plus grands constructeurs automobiles de l’année, qui sera probablement dominé une fois de plus par Toyota.

Rappelons que Tesla espère vendre annuellement 20 millions de voitures dans le monde d’ici 2030, ce qui doublerait les niveaux actuels de Toyota. Les géants comme BYD convoitent eux aussi cette première place mondiale mais depuis 2020, elle revient systématiquement à Toyota.