Toyota : la transmission intégrale arrive sur les ProAce

Du nouveau dans l'offre des ProAce et ProAce City : ils sont désormais proposés avec une transmission intégrale. Pour cela, Toyota s'est associé au spécialiste de la transformation 4x4 Dangel.

Rien de surprenant : Dangel est un partenaire de longue date de Citroën et Peugeot. Et Toyota est associé aux français pour ces véhicules. Après leurs sorties des lignes de production, les ProAce seront équipés de leur transmission 4X4 dans les ateliers Dangel de Sentheim (Alsace) puis livrés aux clients dans la concession Toyota, la commande se faisant toujours dans le réseau du japonais.

La transmission 4X4 Dangel est dotée d’un viscocoupleur électronique qui permet de rouler en deux ou quatre roues motrices. L’adhérence est optimisée par un contrôle de traction électronique couplé à un ESP revu pour l'occasion. Il y a aussi la pose de tôles de protection sous le moteur et le réservoir de carburant, ainsi que l’installation d’un attelage spécifique.

En option, le client peut aussi avoir un système de blocage du différentiel arrière et une réhausse de caisse. La version pour les particuliers est relevée de 20 mm, l'utilitaire de 40 mm.

Pour le ProAce City (le cousin du Berlingo), le 4x4 existe en fourgon Medium et Long, et en cabine approfondie Long. Pour le ProAce, le 4x4 existe en fourgon, cabine approfondie et combi, toujours en Medium.