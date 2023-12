Avec plus de 11 millions d’exemplaires vendus dans 170 pays, le Toyota Land Cruiser est connu de tous, ou presque. À l’occasion de la présentation annuelle sur le futur de Toyota, il a fait le déplacement jusqu’en Europe.

En photo, ce véritable 4x4 en impose, mais c’est encore plus le cas « en vrai ». Long de 4,92 m, large de 1,98 m et haut de 1,83 m, ses cotes pour le moins généreuses sont accentuées par son look, principalement rectiligne. Ce style s’inspire de celui de la sixième génération des années 80. L’ensemble est réussi tout en donnant un aspect indestructible à ce franchisseur.

dailymotion Toyota Land Cruiser : la légende toujours vivante

Il n’y a pas que son aspect visuel qui se veut rustique, ses dessous le sont aussi. Point de châssis monocoque ici, le Land Cruiser fait toujours confiance au « bon vieux » châssis échelle. Une ancienne technologie idéale pour une utilisation off-road, moins pour le comportement. Cependant, Toyota a eu la bonne idée d’équiper le train avant d’une barre antiroulis déconnectable depuis la console centrale. Elle assure une meilleure tenue de route et un confort appréciable sur asphalte tout en permettant de s’aventurer sans qu’elle ne gêne les débattements des suspensions.

Imposant dehors, ce Land est très accueillant à l’intérieur. Les formes carrées avec des vitres droites accentuent cet effet. Si la planche de bord reçoit deux écrans, les commandes physiques sont toujours présentes : commande de différentiel central et arrière, désactivation de la barre antiroulis, molette de réglages des différents modes de conduite, climatisation… En revanche, les rangements sont peu nombreux et manquent de volume, un comble au vu de la largeur de la console centrale. À l’arrière, les grands gabarits se sentiront à l’aise. Garde au toit et aux jambes ne manquent pas.

Réglementation oblige, il reçoit différentes aides à la conduite via le pack Toyota Safety Sense rendu possible notamment grâce à une direction à assistance électrique.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le malus lui fera très mal

Seulement une autre réglementation lui sera certainement fatale, celle du malus écologique. Sous le capot, le « Toy » accueille un moteur diesel 2,8 l de 208 ch associé à une boîte automatique à huit rapports, du moins pour le marché européen. Il est prévu qu’en 2025 il reçoive une hybridation légère de 48V, mais cela ne suffira pas.

Toyota prévoit de le lancer mi-2024, mais il séduira davantage les administrations et les services d’urgence que les particuliers. Dommage, car un engin aussi polyvalent et pouvant tracter des charges allant jusqu’à 3 500 kg est presque inexistant.