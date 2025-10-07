Toyota profite beaucoup du succès de sa technologie hybride, lancée à la fin du siècle dernier et désormais incontournable partout dans le monde sur ses principaux marchés. Cette technologie hybride est dire « full hybride », c’est-à-dire qu’elle fonctionne avec un moteur thermique et un bloc électrique suffisant parfois à faire avancer le véhicule tout seul (surtout en ville), sans possibilité de recharger ses batteries en branchant le véhicule.

Cette technologie « full hybride » ne doit évidemment pas être confondue avec l’hybridation rechargeable, ni avec celle de l’hybridation légère devenue elle aussi incontournable sur notre marché. Dans ce dernier cas, elle désigne seulement un système de stop & start un peu plus poussé avec un circuit électrique à 48 volts permettant de faire de petites économies d’énergie dans les phases d’arrêt et de redémarrage (avec parfois maintenant dans certains cas un peu de récupération d’énergie dans d’autres phases de roulage).

Toyota trouve que ses concurrents abusent du mot « hybride »…

Et justement, les communicants de Toyota trouvent que ses concurrents abusent parfois de ce mot « hybride ». D’après le chef du marketing et des ventes de Toyota en Australie Sean Hanley, ils commettent une faute en appelant « hybride » des véhicules dotés d’un simple système d’hybridation légère (comme c’est le cas par exemple pour de nombreux véhicules du groupe Stellantis, de Renault, de Nissan ou encore des constructeurs allemands).

« Un simple système à 48 volts, selon nous, n’est pas une motorisation hybride », affirme-t-il aux journalistes australiens de Drive.

…Et pourtant, il fait pareil !

Sauf que justement, Toyota abuse aussi de ce terme selon ses propres standards. Il se trouve que le pick-up Hilux, désormais commercialisé en Europe avec une motorisation à hybridation légère 48 volts, s’appelle officiellement « Hilux Hybrid 48 Volts ». Ah, c’est ballot…