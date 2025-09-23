Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Aygo X

Essai

La Toyota Aygo X met le turbo, enfin plutôt l’hybridation

Dans Nouveautés / Restyling

Julien Bertaux

0  

Ce qui change le plus sur la version restylée ne se voit pas, mais se ressent. En adoptant la mécanique de 116 ch de la Yaris Hybride, la puce des villes n’a plus peur de prendre la route, à condition d’accepter certaines contreparties.

La Toyota Aygo X met le turbo, enfin plutôt l’hybridation
Avec ce nouveau moteur hybride de 116 ch, l'Aygo X gagne clairement en dynamisme tout en affichant une consommation extrêmement basse.

La Toyota Aygo X appartient au segment A, une catégorie presque disparue qui se compose de voiture à vocation essentiellement urbaine. C’est bien sûr le cas de l’Aygo X, ou Cross, qui profite d’un format riquiqui (3,78 m de long) lui permettant de se garer plus facilement. En toute logique, il ne faut pas lui demander la lune côté motorisation et c’est exactement le cas puisque le trois-cylindres atmosphérique transmet péniblement ses 72 ch aux roues avant. Pour vous donner une idée de ses capacités, le 0 à 100 km/h est abattu en près de 15 secondes.

Seulement, c’est du passé. À l’occasion de son restylage, la marque nippone a décidé de mettre à la retraite le moteur amorphe actuel, et dénué de toute électrification, pour lui greffer une chaîne de traction hybride provenant de sa grande sœur, la Yaris Hybride. Une telle hybridation est unique sur le segment.

Afin de pouvoir loger le nouveau moteur, le porte-à-faux a été allongé de 76 mm.
Afin de pouvoir loger le nouveau moteur, le porte-à-faux a été allongé de 76 mm.
La batterie, identique à celle de la Yaris, est logée sous l'assise de la banquette arrière.
La batterie, identique à celle de la Yaris, est logée sous l'assise de la banquette arrière.

Le bond en puissance est plus que notable puisque le moteur thermique gagne en cylindrée (1.5) et l’électromoteur de 80 ch vient à la rescousse. Au total, notre petite Aygo X revendique la puissance des petites GTi d'antan : 116 ch et 141 Nm de couple. Avec seulement 1 090 kg sur la balance, le 0 à 100 km/h est expédié en 9,2 secondes. Une santé qui ne fait pas exploser le compteur le compteur Geiger, ou plutôt les rejets de CO2 avec 85 g/km homologués.

C’est davantage l’efficience que la performance que Toyota est allé chercher. Cela se ressent dès les premiers tours de roue puisque l’Aygo X privilégie la force électrique. Tant que le niveau de la batterie n’approche pas le tiers, il est possible de rouler jusqu’à près de 50 km/h, à condition également que le pied droit se fasse léger. À noter aussi la bonne gestion du freinage, ne nécessitant pas d’ajuster la pression à exercer sur la pédale lors des derniers mètres, un paramètre qui est loin d’être maîtrisé sur les voitures hybrides.

La planche de bord de l'Aygo X évolue avec notamment l'adoption d'un combiné d'instrumentation de 7 pouces et d'un écran tactile de 9 ou 10,5 pouces sur les finitions GR Sport et Collection et de la climatisation bizone. La position de conduite est plutôt bonne, mais on aurait apprécié un volant réglable en profondeur.
La planche de bord de l'Aygo X évolue avec notamment l'adoption d'un combiné d'instrumentation de 7 pouces et d'un écran tactile de 9 ou 10,5 pouces sur les finitions GR Sport et Collection et de la climatisation bizone. La position de conduite est plutôt bonne, mais on aurait apprécié un volant réglable en profondeur.

La mise en route du bloc thermique est pour sa part discrète. Mais cette discrétion dépend fortement de l’accélération souhaitée. Sans être aussi bruyant que le 1.0 atmosphérique actuel grâce à une insonorisation revue, il sait se faire entendre. Toutefois, les choses rentrent dans l’ordre une fois l’allure stabilisée.

Pour cette prise en main au volant d'un modèle de pré-série, la boucle d’essai comporte une portion sur autoroute, l’occasion de découvrir l’aisance de notre Aygo X. Sans surprise, les accélérations et reprises sont franches, malgré l’effet " moulinette " de la transmission à variateur. Il faut dire aussi que le bruit de la mécanique apporte son lot de sensations dans ces phases.

Une mécanique plus modeste aurait permis de baisser son prix de vente. Mais le 1.0 de 72 ch est trop juste pour être compatible avec l’hybridation et développer un nouveau moteur coûte cher. La logique industrielle a donc prévalu.
Une mécanique plus modeste aurait permis de baisser son prix de vente. Mais le 1.0 de 72 ch est trop juste pour être compatible avec l’hybridation et développer un nouveau moteur coûte cher. La logique industrielle a donc prévalu.

Si la santé du moteur est parfaitement adaptée sur l’autoroute, l’Aygo X trahit ici son appartenance au segment A : les bruits de roulement et d’air envahissent l’habitacle. On peut également critiquer la fermeté de la suspension, surtout à l’arrière, qui répercute toutes les aspérités de la route. Une pointe de douceur aurait été la bienvenue à ce sujet, alors même que Toyota a revu ses suspensions. Si vous y êtes sensibles, sachez que la version GR Sport, aux suspensions plus fermes, dégrade encore un peu plus le confort.

Au final, la mécanique de l’Aygo X lui permet sans crainte d’emprunter les grands axes et l’ensemble thermique/électrique se montre docile et relativement discret à allure coulée. Mais son point fort réside dans son appétit. Lors de cet essai, mêlant ville, route et autoroute, notre citadine a oscillé entre 3,3 et 3,6/100 km. Un appétit d’oiseau qui assure de belles économies à la pompe.

L’Aygo X hybride devrait être vendue aux alentours des 22 000 €. Une somme élevée pour une si petite auto, même si les économies de carburant son réelles. Une nouvelle finition GR Sport (en photo) sera au programme.
L’Aygo X hybride devrait être vendue aux alentours des 22 000 €. Une somme élevée pour une si petite auto, même si les économies de carburant son réelles. Une nouvelle finition GR Sport (en photo) sera au programme.

En parlant d’économie justement, combien coûtera cette Aygo, qui deviendra la seule version au catalogue ? Nous le serons en novembre lors du début de sa production, avant une commercialisation prévue en janvier 2026. Mais nous pouvons tabler sur un ticket d’entrée d’environ 22 000 €, soit plus de 2 000 € que le modèle actuel.

Photos (13)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Toyota Aygo X

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Toyota Aygo X neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 17% de remise

Photo de TOYOTA AYGO X
-17%

TOYOTA AYGO X

23 750 €
19 500 €

Photo de TOYOTA AYGO X

TOYOTA AYGO X

24 300 €
24 300 €

Photo de TOYOTA AYGO X

TOYOTA AYGO X

18 900 €
18 900 €

Toutes les Toyota Aygo X neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/