Type Ami : un Citroën Type H néo-rétro en réduction à Rétromobile 2025

Depuis 2017, le carrossier Caselani propose de transformer les utilitaires Citroën en réinterprétations néo-rétros des fourgons aux Chevrons d'après guerre, grâce à des panneaux ondulés recouvrant toute la carrosserie. Après les Type H et HG sur bases respectives de Jumper et Jumpy, puis la 2 CV Fourgonette sur celle du Berlingo, voilà que l'italien s'attaque au quadricycle à moteur électrique AMI. Et le résultat est craquant, avec un effet Type H qui serait passé un peu trop au sèche-linge trop longtemps.

La recette appliquée est la même que pour les grands frères : scintillant emblème sur calandre géante à l’avant et vraie fausse tôle ondulée (en plastique) sur tout le tour de caisse, bien sûr, afin de rappeler le fameux utilitaire d'antan. Une peinture rétro, y compris sur les jantes, et le jouet à l'échelle 1 pour grands enfants accessible à partir de quatorze ans (pour le modèle sans permis), devient réalité.

Une réalité coûteuse hélas, surtout si l'on achète le véhicule déjà transformé, Caselani réclamant au minimum 13 668 €, auxquels s'ajoutent ici 372 € pour la teinte noire du toit et 270 € pour celle, blanc cassé, des jantes, entre autres. Le véhicule exposé atteint ainsi 14 990 €. Dur pour une électrique tout juste capable de couvrir 50 km d'une traite avec sa batterie de seulement 5,4 kWh.

Certes, il est possible de réduire significativement les frais en achetant une Ami neuve (à partir de 7 990 €) ou d'occasion (à partir de 5 500 €) puis en installant le kit carrosserie comprenant huit panneaux, fourni à partir de 6 120 € peinture comprise. Mais la somme totale restera élitiste, surtout que la petite Fiat Topolino, établie sur la base de l'Ami, exhale également un délicieux parfum néo-rétro pour à peine plus cher que la Citroën, voire un prix équivalent grâce aux promotions…