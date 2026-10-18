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« Un enfant a réussi à démarrer la voiture » : que s’est-il passé sur le stand Mercedes au Mondial de l'auto de Paris ?

Dans Salons / Salon de Paris

Cédric Pinatel

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Ce samedi, un incident rarissime s’est produit sur le stand de la marque Mercedes-Benz au Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : l’un des véhicules exposé a été démarré par un enfant et a terminé contre un mur. Les équipes du constructeur allemand enquêtent sur l’incident et il n’y a eu aucun blessé parmi les spectateurs.

« Un enfant a réussi à démarrer la voiture » : que s’est-il passé sur le stand Mercedes au Mondial de l'auto de Paris ?
Une Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes électrique sur le stand du constructeur au Mondial de l'Auto 2026. L'incident s'est produit tout proche dans la journée du samedi 17 octobre.

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux et des médias depuis hier : elle est filmée sur le stand de la marque Mercedes-Benz dans le hall 5 du Mondial de l’automobile de Paris 2026 et montre une scène arrivée hier samedi pendant les horaires d’ouverture.

On y voit un Mercedes VLE, ce van 100 % électrique du constructeur allemand, quelques secondes après qu’il a reculé dans l’une des structures du stand. A côté du véhicule, un hôte du constructeur paraît dépité après avoir été témoin de la scène. Au volant du van, un enfant est installé sur le siège conducteur et semble avoir réussi à mettre en marche l’auto (puis enclenché la marche arrière).

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Mais comment cela est-ce possible ?

Le simple fait qu’un enfant parvienne à appuyer sur la pédale de frein et activer la marche arrière en même temps constitue en soi une première surprise. La seconde, c’est que le véhicule a effectivement reculé alors que les modèles exposés sur les salons de ce genre sont généralement configurés dans un mode spécifique, permettant de laisser actif les systèmes d’info-divertissement intérieur tout en les rendant immobiles et impossibles à démarrer.

Du côté de chez Mercedes-Benz France, une enquête est en cours pour comprendre ce qui a pu permettre au VLE de rouler sur le stand. « Pour l’instant nous n’avons aucune certitude et nous poursuivons nos investigations internes. Le véhicule a été légèrement endommagé et retiré du stand pour être réparé. La structure du stand a elle aussi été abîmée et réaménagée en conséquence. Aucun visiteur n’a été blessé dans cet incident », nous précise-t-on.

Ce dimanche, il n’y a donc plus de Mercedes VLE visible sur le stand de la marque. Cet incident rappelle en tout cas à quel point les manipulations faites par les visiteurs des salons, qu’on voit parfois appuyer sur tous les boutons possibles et essayer systématiquement de démarre les véhicules, obligent les constructeurs automobiles à anticiper et prévoir tous les risques. Les véhicules exposés lors de ces salons sont aussi parfois dégradés ou simplement « usés » par les visiteurs.

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