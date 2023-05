Un film BMW (presque) sélectionné au Festival de Cannes

C’est beaucoup plus facile, lorsque l’on a un pied dans la porte, de s’installer dans le salon, ou plutôt dans la salle de cinéma. C’est le cas de BMW qui, depuis l’an passé, succède à Renault, et transporte les stars et les invités du festival de Cannes dont le tapis rouge sera déroulé dans quelques jours. L’Allemand va donc récidiver dans la grande remise de people, mais pas seulement : il a décidé de faire lui aussi son cinéma.

C’est que BMW s’est souvenu d’un vieux département maison, baptisé BMW Films, et qui, au début du XXIe siècle, produisait quelques courts-métrages à cheval entre la fiction classique et la publicité scénarisée. Cette petite série, baptisée the Hire, faisait appel à quelques solides réalisateurs comme Tony Scott, Ang Lee ou Wong Kar Wai et à quelques comédiens plutôt costauds comme Ray Liotta. La série s’est même offert les services de Madonna. Rien que ça.

Et puis, les bobines ont été rangées au placard et l’affaire fut oubliée. Jusqu’à ce contrat que le Munichois a signé avec le plus gros festival de cinéma du monde en 2022. Un contrat ou BM s’engage, tout de même, à fournir pendant plus de quinze jours, 200 autos qui font la navette entre les hôtels et le Palais des Festivals. Un effort certain qui mérite bien que l’on s’approprie un peu de l’image glamour de l’évènement, c’est on dit à Munich.

Un long générique et un film court

Et pourquoi pas en ressortant de la naphtaline cette bonne vieille idée de 2001, BMW Films, et en produisant un nouveau court-métrage. ? Aussitôt dit, aussitôt fait, et voilà qu’apparaît The Calm, un film de 8mn dont le générique pourrait être plus long que l’œuvre elle-même. Car chez BMW on n’a pas lésiné. À la production exécutive, on retrouve Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick). C’est Sam Hargrave qui assure la réalisation (l’acteur passé derrière la caméra avait déjà réalisé un oubliable Atomic Blonde, entre autres). Quant à la musique, elle est composée par Hans Zimmer, le roi oscarisé de la BO à qui l’on doit celles de Gladiator, Interstellar ou Dune.

Tous ces gens éminents mais inconnus, c’est bien joli, mais les fans veulent des stars. De ce côté, BMW l’a joué par tranche d’âge. Pour les plus jeunes, la marque a confié l’un des deux rôles principaux à Pom Klementieff abonnée aux Gardiens de la Galaxie depuis le début de la franchise. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, et plus potentiellement acheteurs de BMW, la marque a enrôlé Uma Thurman, l’héroïne en jaune de Kill Bill.

Évidemment, les deux filles sont en très grand danger, mais parviennent à sauver leur peau entre l’hôtel Martinez et la banquette arrière de la BMW I7 (en version M70 de 660 ch s’il vous plaît) la troisième héroïne de The Calm. D’ailleurs le court-métrage sera diffusé à Cannes durant le festival, dans plusieurs lieux et sur le fameux écran de 31 pouces niché dans le pavillon de l’habitacle de la massive berline et qui s'abaisse, mais aussi sur la chaîne Youtube de la marque, pour ceux qui n’iront ni à Cannes et n'ont pas encore trouvé un moment pour passer commande de la grande berline électrique en version M à 191 700 euros.