Un grand pas pour Tesla : les tests de sa voiture 100% autonome approchent 

Jusqu’à présent, on pouvait se demander si Tesla allait réussir à tenir son calendrier. En effet, la Tesla Cybercab, le nouveau modèle 100 % autonome de la marque, doit être commercialisée « avant 2027 », d’après Elon Musk. Or, aucun test n’avait été annoncé jusqu’à hier, lundi 17 août 2026. D’après des sources de Reuters et de The Information proches du dossier, le Cybercab devrait prendre les routes d’Austin, au Texas, ce mois-ci.

Mais pour Tesla, il n’est pas question d’envoyer des civils à bord de ce véhicule autonome, bien au contraire. Selon les informations des médias américains, Tesla enverrait des employés basés à Austin pour réaliser ces tests. L’objectif de ces essais est d’accumuler un maximum de données issues de la conduite en conditions réelles. Si ces tests se déroulent avec succès, les Cybercab pourraient être intégrés au service général de robotaxi d’Austin quelques jours seulement après le début de cette phase de test.

Un véhicule hors de notre contrôle

Ce véhicule de Tesla serait bien l’un des seuls, voire le seul, véhicules que l’être humain ne peut pas contrôler. La raison : il ne dispose d’aucune commande. En effet, dévoilé en octobre 2024, le Cybercab est un véhicule 100 % autonome, sans volant ni pédales, qui amène le passager d’un point A à un point B automatiquement grâce à ses capteurs et ses caméras.

Prévu pour être commercialisé d’ici la fin de l’année 2026, l’habitacle de cette Tesla dispose uniquement d’un écran, sur lequel une option permettant d’arrêter le véhicule pourrait éventuellement être disponible. Par ailleurs, ce véhicule électrique ne pourra être rechargé à aucune borne de recharge, puisqu’il se recharge par induction.

La communication s’affole

Alors que, pour le moment, le Cybercab n’a pas encore été testé sur les voies publiques, la communication autour de son lancement s’affole. Le compte officiel Robotaxi de Tesla sur X (anciennement Twitter) a lancé un concours : jusqu’au 23 août, chaque course réalisée via l’application Robotaxi donne une chance de remporter des places pour le « Cybercab Launch Event », autrement dit, l’événement de lancement du Cybercab.

Bien que la date de cet événement soit encore inconnue, les gagnants seront dévoilés deux jours après la date limite du concours, soit le 25 août.