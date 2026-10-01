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Tesla débarque au Mondial de l’auto 2026 avec sa voiture sans volant 

Dans Salons / Salon de Paris

Julien Bertaux

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Mieux vaut tard que jamais. Tesla officialise finalement sa participation au Mondial de l’auto et viendra notamment y présenter son robotaxi, baptisé Cybercab.

Tesla débarque au Mondial de l’auto 2026 avec sa voiture sans volant 
La Cybercab sera l'attraction du stand Tesla au Mondial de l'auto.

Si certains constructeurs ont décidé de bouder le grand événement parisien comme BMW, Mini ou encore Toyota, la firme américaine ne s’était pas encore prononcée officiellement.

C’est désormais chose faite. Le stand accueillera les Model Y et 3, mais aussi le robot humanoïde Optimus Gen 2 et sa dernière nouveauté, la Cybercab. Cette auto possède deux places, un énorme écran tactile central et aucun volant. Il s’agit bien d’un véhicule autonome sans aucune action de la part de ses occupants. En janvier dernier, elle était en phase de test aux Etats-Unis, mais avec un volant.

Tesla débarque au Mondial de l’auto 2026 avec sa voiture sans volant 

La présence du Cybercab à Paris est avant tout une façon de mettre en avant la technologie de la marque et de convaincre. L’Europe n’a pas encore donné son feu vert à la conduite autonome supervisée, même si plusieurs pays l’ont déjà fait comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Slovénie.

Ni volant ni pédales à bord du Cybercab ! Les chauffeurs de taxi et de VTC ne vont certainement pas apprécier sa présence.
Ni volant ni pédales à bord du Cybercab ! Les chauffeurs de taxi et de VTC ne vont certainement pas apprécier sa présence.

Tesla profitera du salon pour mettre en avant son FSD (Full Self Driving), la conduite entièrement automatique, via des essais auprès des visiteurs. Selon la marque, ce système, que Caradisiac a pu tester il y a quelques mois aux Pays-Bas, s’est révélé 4,1 fois moins susceptible d’être impliqué dans un accident par rapport à la conduite manuelle. 

Là où il est autorisé, le système de conduite autonome supervisée peut équiper tous les modèles de la gamme Tesla. Son coût : 99 € par mois.
Là où il est autorisé, le système de conduite autonome supervisée peut équiper tous les modèles de la gamme Tesla. Son coût : 99 € par mois.

Caradisiac présent au Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, dans le Hall 7.

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