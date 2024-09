Un périf de plus en plus limité et un Mondial en approche

Le périf à 50 km/h : le fait du prince, ou plutôt de la princesse

À Paris, l'après JO se déroulera en mode ralenti. Sitôt la flamme éteinte, Anne Hidaglo a annoncé que le boulevard périphérique passera de sa limitation actuelle de 70 km / h, à 50 dès le 1er octobre. Une décision que la maire de Paris a pris en solo, ou presque, et qui a, évidemment, provoqué un tollé au niveau régional, préfectoral et national. Mais au-delà ce ralentissement, dont l'impact environnemental est limité, voir très contesté, il s'agit d'une première étape qui doit transformer la boucle parisienne de 35 km en ceinture verte et réduire au maximum la place dédiée à l'automobile. Jusqu'à la faire disparaître ?

Retrouvez les détails du futur périphérique.

À 90 ans, le Mondial renaît

Il y a un an à peine, pas grand monde ne misait un kopeck sur l'avenir des salons de l'auto. Et pourtant, quelques semaines avant l'ouverture du Mondial de l'auto parisien, dont Caradisiac est partenaire, un vent d'optimisme souffle sur la Porte de Versailles. Citroën, Peugeot, Renault, Dacia, Alpine, Alfa, Cadillac ou encore Byd : la liste des exposants, et des nouveautés, s'allonge. En espérant que les visiteurs retrouvent eux aussi la route des halls parisiens comme ils l'ont fait durant toutes ces années qui ont transformé le salon français en premier salon mondial en matière de fréquentation.

Retrouvez la liste des exposants du 90e Mondial de l'auto.

Le pari ultra-risqué de Jaguar

En Angleterre, on aime se faire peur. Alors que nombre de constructeurs tirent le frein à main de leur programme électrique, Jaguar a décidé de procéder à l'inverse. La marque britannique, propriété de l'Indien Tata, annonce son changement de stratégie et met le cap à 100 % sur les voitures à batteries avec trois modèles au catalogue seulement. Au menu : une berline sportive et deux SUV. Et non seulement le félin snobe le thermique, mais il dédaigne aussi le premium pour s'envoler vers le luxe. Parler d'un pari risqué est un doux euphémisme.

retrouvez les détails de la stratégie Jaguar.

Roulez propre et pas cher, c'est possible

Il est d'usage de considérer que la lutte pour un meilleur environnement, et une pollution minimale, a un coût trop élevé pour nombre d'automobilistes. Pourtant, cette semaine, Julien Bertaux a déniché des autos d'occasion qui ont droit à la vignette CritAir 1 et qui ne coûtent pas un bras. Ainsi, une Citroën C4 II de 120 ch et 160 000 km se négocie à 5 000 euros. Plus véloce, une Alfa Giuilietta de 170 ch s'affiche à 6 500 euros. Même une Audi A3, toujours en CritAir 1, est disponible pour 7 500 euros. Il n'y a pas que Crésus qui soit écolo.

Retrouvez l'intégralité des bons plans propres et d'occasion.