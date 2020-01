Une BMW i3 dotée de ses freins d'origine à 277 000 km

Lancée en 2013, la BMW i3 fête cette année ses sept ans de carrière. Quelques exemplaires affichent donc aujourd'hui des kilométrages honorables. C'est par exemple le cas de celle de l'Allemand Helmut Neumann avec 277 000 bornes au compteur. Sa voiture électrique cache en outre un autre détail assez surprenant dans le milieu de l'automobile.

La BMW i3 de l'homme originaire de Westphalie embarque son freinage d'origine malgré ses nombreux kilomètres parcourus. Les plaquettes et les disques n'ont jamais été changés en concession alors qu'Helmut utilise sa voiture quotidiennement pour des trajets urbains et des routes secondaires. L'explication réside dans la partie technique de l'auto : le système de récupération d'énergie au freinage préserve ces éléments mécaniques. Le propriétaire a déclaré via un communiqué officiel BMW que : "l'i3 est une voiture extrêmement économique. Cela concerne à la fois l'entretien et la consommation d'énergie quotidienne".

Son électrique a néanmoins bénéficié au cours de sa durée de vie du rétrofit BMW permettant de mettre à jour le pack des batteries. Une prestation facturée pour rappel 7000 euros faisant passer l'ensemble de 22 kWh à 33 kWh. Cette évolution n'est plus proposée par le constructeur depuis le 31 mai 2017.