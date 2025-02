Une calandre Ferrari sur une Tesla ? C'est possible grâce à EVision

Imaginez, vous circulez sur l'autoroute et voyez dans votre rétroviseur débouler une Tesla Model 3. Sauf que, surprise, elle dispose d'une calandre Ferrari. Quelques secondes plus tard, la prise d'air prend la forme d'un bouclier Maserati. Manque de sommeil ? Non. L'auto dispose sans doute d'un pare-chocs insolite équipé d'un écran par EVision.

Un écran personnalisable à l'infini

L'entreprise californienne EVision dévoile sur la toile son système de personnalisation dédié aux Tesla. L'affichage prenant la forme d'un panneau très fin profite de l'absence de calandre pour se coller sur le bouclier des véhicules électriques. Comprenez par là que d'autres modèles survoltés pourront sans doute en profiter à l'avenir. Les images de démonstration montrent un nez de Ferrari, de Maserati et de Mercedes mais aussi des photos ou des messages prédéfinis par le conducteur.

Des usages multiples

Détail intéressant : les entreprises pourront utiliser ce système pour afficher des publicités. Lors de la présentation des premiers prototypes au CES de Las Vegas, les communicants de la société donnaient une fourchette pour les tarifs une fois la commercialisation lancée : entre 2500 et 3000 dollars (2423 euros à 2907 euros au cours actuel).