Une Nissan Leaf "leasing social" à 65 €/mois seulement, ça vous tente ?

Nissan n'est pas peu fier d'annoncer dans un communiqué que sa Leaf, modèle 100 % électrique donc, est désormais éligible au leasing social mis en place par l'administration française.

Elle devient, selon eux "l’offre de leasing social la plus attractive du marché à ce jour sur son segment". Et... c'est vrai. Bien sûr, il existe moins cher encore, avec l'offre imbattable de Renault sur la Twingo e-Tech à 40 €/mois, ou celle de Citroën sur la ë-C3 à 54 €/mois.

Mais à 65 €/mois, sans apport comme pour tous les modèles éligibles au leasing social, c'est bel et bien le modèle "compact" qui affiche le loyer mensuel le plus faible de tout le marché. Et de très loin !

La Renault Mégane e-Tech, elle, démarre à 150 €/mois, un Peugeot e-2008 à 149 €. Même une plus petite Peugeot e-208 sera à 99 € minimum.

Pour la Leaf, le contrat courra sur 37 mois avec 37 500 km inclus. Et l'offre est disponible dès à présent.

On rappelle que pour être éligible au leasing social, il y a plusieurs critères à respecter. Pour le véhicule acheté, il doit respecter un score environnemental minimal, qui exclut, comme pour le bonus écologique 2024, les véhicules chinois, produits avec trop d'énergie fossile, ou venant de trop loin. La Nissan Leaf, produite dans la moderne usine Nissan de Sunderland, au Royaume-Uni, évite cet écueil.

L'acheteur, lui, doit avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 € par part, avoir plus de 18 ans, justifier d'une résidence sur le territoire français, et habiter à plus de 15 km de son lieu de travail, s'y rendre en voiture OU effectuer plus de 8 000 km par an dans le cadre de ses trajets professionnels.

Quel Leaf pour 65 €/mois ?

Le modèle de Leaf proposé à 65 €/mois est le modèle d'entrée de gamme Acenta avec la petite batterie de 40 kWh. Elle propose une autonomie (un peu juste aujourd'hui) de 270 km en cycle mixte WLTP, un chargeur embarqué de 6,6 kW, et une charge rapide sur prise ChaDeMo de 50 kW maximum. Il faut alors 60 minutes pour la charger de 20 à 80 %.

C'est d'ailleurs son plus gros point faible. Cette prise, tombée en désuétude, est lente et plus difficile à trouver lors des longs trajets que les prises de type Combo CCS qui se généralisent. Mais pour la recharge à la maison, ou la charge lente sur borne publique, vous aurez un câble inclus avec prise de type 2. Autre point faible, une batterie à refroidissement par air, qui n'aime pas les charges rapides répétées sur un même trajet...

Par ailleurs, la Leaf mesure 4,48 m, son coffre cube 435 litres, ce qui en fait une vraie bonne compacte. Le moteur couplé à la petite batterie développe 150 ch et 320 Nm, ce qui lui octroie des performances correctes (0 à 100 en 7,9 secondes et 145 km/h en vitesse de pointe).

L'équipement n'est même pas indigent, puisqu'on trouve en finition Acenta l'essentiel : jantes alliage 16 pouces, 6 airbags, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de véhicule dans l'angle mort, alerte de franchissement de ligne, lecture des panneaux, freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons, clim auto, feux de route intelligents, entrée et démarrage sans clé, connectivité Apple Carplay et Android auto, écran multimédia tactile 8 pouces avec Bluetooth, conduite "one-pedal". Bref, c'est complet.

Cette offre est donc, si l'on excepte le (gros) point faible de la vitesse de charge rapide, tout à fait redoutable pour ceux qui ont besoin d'un véhicule plus gros qu'une Twingo, une e-208 ou une Fiat 500e, car elle se retrouve avec un loyer mensuel à peine supérieur, voire équivalent. Rappelons que le prix catalogue avant déduction du bonus est de 36 900 € !

Reste à savoir combien de clients pourront être servis... On sait en effet que la Leaf est en fin de carrière et ne sera pas remplacée.