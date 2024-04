Une plateforme chinoise pour les Jaguar et Land Rover électriques ?

Nous sommes dans une ère où les marques automobiles européennes les plus à la pointe de la technologie deviennent clientes des constructeurs chinois pour leur expertise en matière de voitures électriques. Ces derniers mois, par exemple, Volkswagen et Audi ont annoncé l’intégration de plateformes techniques de marques chinoises pour développer de nouveaux modèles, spécifiquement conçus pour ce marché.

Et Jaguar-Land Rover devrait bientôt rejoindre cette liste des marques européennes clientes des enseignes chinoises, cette fois pour développer ses gammes de produit globales. En Chine, Chery vient d’annoncer qu’elle vendra sa nouvelle plateforme électrique à « deux marques européennes haut de gamme ». Sachant que Mercedes, Audi et BMW travaillent déjà avec d’autres constructeurs chinois et que le groupe anglais collabore avec Chery sur la fabrication de ses modèles en Chine, le nom de ces deux marques ne fait guère de doutes.

Chery, un autre constructeur chinois qui veut s’implanter en Europe

Comme SAIC (MG), BYD ou Great Wall Motors, Chery veut par ailleurs réussir à s’implanter en Europe avec ses marques Omada, Exlantix (rien à voir avec Stellantis…) ou Jaecoo. La plateforme dont on parle pour Jaguar et Land Rover, la E0X, bénéficie d’une architecture à 800 volts et d’une conception à la pointe de la technologie. Elle conviendrait donc très bien sur le papier à des modèles haut de gamme Jaguar et Land Rover, dont les variantes électriques doivent se multiplier dans un proche avenir. Les futurs modèles de ces deux marques anglaises auront donc probablement un peu de sang chinois.