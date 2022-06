Une version spéciale E-Tech engineered pour les Renault Arkana, Megane, Clio et Captur

À partir du mois de juin prochain, Renault proposera aux acheteurs des Captur, Clio, Arkana et Megane Berline et Estate une nouvelle version baptisée « E – Tech engineered ». Une finition haut de gamme au design sportif inspirée de la nouvelle Megane E-Tech électrique. Cette version spéciale ne sera d’ailleurs disponible que pour les véhicules équipés d’une motorisation E-Tech hybride (Arkana, Captur et Clio) ou Hybride rechargeable (Captur, Megane Berline et Estate).

La version spéciale E-Tech engineered conserve tous les atouts et équipements de la finition R.S. Line et vient y ajouter un nouveau design adoptant un traitement des couleurs et matières à la fois haut de gamme et sportif.

À l’extérieur, cette version spéciale se distingue par des pièces rehaussées de la teinte Warm Titanium telles que la Lame F1 en partie inférieure du bouclier avant, les ornements de bas de caisse latéraux et arrière, ainsi que des marquages sur les jantes. Le losange placé à l’avant et à l’arrière devient pour sa part noir brillant tout comme les lettres composant le nom du modèle.

Pour compléter ce look, un nouveau badge E-Tech hybrid ou Plug-in-hybrid est apposé sur le hayon à l’arrière des véhicules. Enfin, une étiquette spéciale vient sigler la version sur la porte conducteur.

À l’intérieur des véhicules de cette version spéciale, on retrouve une sellerie aux surpiqûres Warm Titanium et des lignes décoratives dorées sur la planche de bord et les aérateurs.

Le volant est quant à lui signé du « E » de la signature E-Tech. Sur les seuils de porte, un design spécifique reprenant celui de l’étiquette extérieure est intégré.

Plusieurs teintes de carrosserie seront proposées selon les modèles. Les commandes ouvriront dans les prochains jours pour les Clio, Arkana et Megane Berline et Estate, et ultérieurement pour le Captur.