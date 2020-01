Ventes 2019 : le groupe Renault limite la casse grâce à Dacia

Renault et ses marques ont vendu 3 753 723 véhicules l'année dernière, dont 623 289 utilitaires. C'est un bilan en baisse de 3,4 % par rapport à 2018. Le groupe résiste bien, car les ventes mondiales ont reculé de 4,8 %. Il fait mieux que son grand concurrent PSA, qui a baissé de 10 % et vendu 3,5 millions de véhicules.

Derrière ce bilan général correct se cachent toutefois des disparités. La maison mère est en effet en souffrance, avec des ventes en baisse de 6,9 % à 2 357 093 véhicules. Le Losange est impacté par l'arrêt des ventes en Iran, mais aussi le plongeon de deux marchés où il est bien implanté, l'Argentine et la Turquie.

Il y a toutefois des motifs de satisfaction. En Europe, la Clio et le Captur sont en tête de leur catégorie, et viennent d'être renouvelés. En Russie, la marque a progressé de 5,8 %, grâce notamment au lancement du SUV coupé Arkana. Au Brésil, la hausse est de 11,3 % avec le succès de la Kwid. En Inde, Renault est la seule marque en hausse sur le marché des véhicules particuliers, avec + 7,9 % dans un pays où les ventes ont reculé de 11,3 %. Le petit monospace low-cost Triber a bien commencé sa carrière, avec 24 000 livraisons depuis fin août. La Chine reste un point noir, avec à peine plus de 20 000 livraisons.

Une fois de plus, si Renault est dans le rouge, Dacia est dans le vert et sauve le bilan général. Le roumain a écoulé 736 570 voitures, en hausse de 5,1 %. En Europe, Dacia a augmenté de 10,1 %. Lada est aussi en forme avec 412 889 ventes, en hausse de 3,6 %. Dans un autre registre, notons la belle année d'Alpine, qui a livré 4 835 A110.

Le groupe ne chiffre pas d'objectif pour la nouvelle année, mais est confiant, avec la montée en puissance des nouvelles générations de Clio et Captur, du Triber en Inde, de la citadine électrique K-ZE en Chine. Dacia renouvellera la Sandero.

Marques Ventes Évolution Alpine 4 835 + 130,9 % Dacia 736 570 + 5,1 % Jinbei&Huasong* 161 901 - 2,2 % Lada (+ 1.354 ventes Avtovaz) 412 889 + 3,6 % Renault 2 357 093 - 6,9 % Samsung 79 081 - 6,9 % Total 3 753 723 - 3,4 %

* marques chinoises spécialisées dans les utilitaires