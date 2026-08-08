Véritable beauté sur roues, la version de série de la BMW Speedtop est prête. La production de ce break de chasse sera limitée à 70 exemplaires.

Encore en période d’essai, la version de série de la BMW Speedtop a perdu son camouflage et dévoile sa superbe ligne à nos chasseurs de scoop. Inspirée du concept-car présenté en 2025, la Bmw Speedtop de série est un superbe break de chasse dotée d’une ligne pratiquement identique à celle du concept-car qui nous a tant fait rêver.

BMW est une marque qui ose créer des modèles atypiques et exclusifs. On connaissait déjà le concept-car Skytop qui a donné un roadster haut de gamme de série vendu à 50 exemplaires, c’est au tour du break de chasse Speedtop d’être proche de son lancement. Les premières livraisons pour les 70 chanceux propriétaires devraient débuter en 2027.

Base et motorisation de BMW Série 8

Pour produire le concept-car et la version de série du break de chasse, BMW a puisé dans son catalogue pour y prendre une BMW Série 8 qu’il a entièrement remodelée. La BMW Série 8 était déjà une auto à la ligne élégante et racée, mais les designers en concevant le concept-car Speedtop ont magnifié ses lignes pour en faire une sorte de sculpture sur roues. Le modèle de série est très proche du concept-car et l’on retrouve, les projecteurs et les feux très fins (ils sont désormais munis des éléments d’éclairage définitifs), la haute ceinture de caisse dotée de petites « gâchettes » faisant office de poignées pour l’ouverture des portes, les ailes galbées, le beau becquet arrière dans lequel est incrusté le troisième feu-stop. Parmi les différences avec le concept-car on note des rétroviseurs extérieurs modifiés et des jantes au profil exclusif. Sous le capot de ce modèle, se trouve le puissant bloc V8 4.4 biturbo de 625 ch de la BMW Série 8.

Un habitacle de cuir tendu

Pour l’habitacle, la marque BMW, a décidé de faire le lien entre les couleurs extérieures du véhicule et celles de l’intérieur. La tête au ton brun de la carrosserie (qui est la même que celle du concept-car) s’accorde avec la teinte « Sundown Maroon » du cuir du tableau de bord, de la console et du haut des contreportes. Tandis que les sièges en cuir affichent une teinte claire « Moonstone White » qui contraste avec le reste du mobilier. Un break de chasse haut de gamme a droit à des bagages haut de gamme et la marque BMW s’est adressée au fabricant italien Schedoni. Celui-ci est renommé pour ses articles en cuir haut de gamme, fabriqués à la main. Ainsi, derrière les sièges, deux espaces de rangement avec sangles en cuir sont destinés à accueillir des sacs de chez Schedoni, harmonisés avec les couleurs et les matériaux du BMW Speedtop. L’habitacle et les bagages en cuir participent également à l’exclusivité de ce modèle dont le tarif devrait être proche des 500 000 euros. Si vous désirez un exemplaire de ce modèle, il est sans doute trop tard, car comme pour le roadster BMW Skytop tous les modèles ont sans doute tous été vendus à l’apparition du concept-car.