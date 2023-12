Voitures neuves : les promotions de décembre 2023

Nous voilà arrivés au terme d’une année qui aura marqué la reprise du marché automobile français après trois années d’énormes galères, même si le niveau des ventes actuel n’a rien à voir avec celui de l’année 2019. Et après quasiment trois ans d’augmentation vertigineuse du prix des voitures, on note enfin une baisse pour certains modèles électriques même si, encore ce mois-ci, d’autres autos deviennent très légèrement plus chères (par exemple chez Opel ou Volkswagen). La bonne nouvelle, c’est que certaines remises sont vraiment très intéressantes et atteignent même des niveaux qu’on n’avait plus vus depuis longtemps.

La bonne affaire du moment : Seat Ibiza, Ford Focus, Opel Mokka

Les remises impressionnantes se poursuivent chez Seat où les réductions sur la citadine Ibiza atteignent désormais 26% sur certains exemplaires ! De quoi s’acheter une citadine correctement équipée à un peu plus de 15 000€, un prix digne du début des années 2010. Outre ces réductions importantes sur la gamme de Seat (qui concerne aussi l’Arona, l’Ateca ou la Leon dans des proportions moins importantes), il y a aussi de jolies affaires chez Ford où la Focus offre jusqu’à -20% (avec même quelques exemplaires de la Fiesta ST remisés pour ceux qui aiment le sport). On trouve aussi d’énormes remises sur des exemplaires haut de gamme du SUV Enyaq électrique chez Skoda et chez Opel, le Mokka dépasse les 15%.