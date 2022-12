Voitures neuves : les promotions de décembre (et les cadeaux de Noël)

Les constructeurs automobiles mettent-ils en place de véritables promotions de Noël sur le mois de décembre ? Les efforts sont très variables chez les marques en matière. On s’étonne encore de trouver de (toutes petites) remises sur des Dacia en stock et certaines enseignes poussent à nouveau de belles réductions sur les modèles de leurs gammes. Ce mois-ci, la promotion la plus intéressante concerne des véhicules disponibles tout de suite en stock. Juste à temps pour ajouter une voiture toute neuve près du sapin dans quelques jours !

La bonne affaire du moment : Seat Arona, Fiat 500 et…nouvelle Peugeot e-208

Ce mois-ci, il faut regarder dans le stock de véhicules neufs Seat pour trouver les offres commerciales les plus attractives. On a réussi à trouver par exemple un Arona essence 95 chevaux en boîte manuelle remisé de 26,89% en finition Style, au tarif serré de 17 669€. La petite Fiat 500 hybrid est elle aussi à nouveau très bien lotie avec un joli -20% sur une version commandable exclusivement sur Internet. Petite surprise, la toute nouvelle Peugeot e-208 électrique avec ses batteries inédites de 51 kWh, uniquement disponible en finition GT pour l’instant, bénéficie déjà d’une remise intéressante de près de 5%. De quoi vous convaincre de passer aux citadines électriques ?