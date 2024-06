Voitures neuves : les promotions de juin 2024

Après un bon début d’année 2024, le marché automobile français repart à la baisse. Si celle du mois d’avril s’expliquait avant tout par un moins grand nombre de jours ouvrés, celle de mai n’a rien à voir avec ce paramètre puisqu’il y a eu exactement le même nombre de jours ouvrés qu’en mai 2023. Faut-il donc s’attendre bientôt à une augmentation des remises chez les marques automobiles pour compenser la chute des ventes ? Pas si vite : rappelons que les constructeurs ont désormais tendance à viser la rentabilité maximale plutôt que le nombre, en augmentant le prix de leurs autos quitte à en vendre moins. Heureusement, il y a toujours quelques bonnes affaires à faire ce mois-ci, surtout sur des modèles en fin de carrière ou qui viennent d’être restylés (histoire de liquider les stocks restants).

Chez Ford, les remises restent assez généreuses ce mois-ci surtout sur les exemplaires encore en stock de la petite Fiesta (-18%), du Kuga avant restylage (-24,15%) et de la Focus (-22%). Lui aussi restylé, le Hyundai Bayon fait de gros efforts dans sa version d’avant restylage qui s’affiche à -23,5% tout de même. Chez Renault, toujours pas de remise sur les modèles neufs à la commande mais on trouve toujours des remises solides sur les exemplaires en stock (avec -21,5% sur la Twingo par exemple). Il y a aussi des remises assez intéressantes sur tous les modèles de la gamme Volkswagen, mais aussi sur les exemplaires disponibles en stock de la gamme Skoda. Ou encore, les remises solides toujours appliquées par MG.

Attention aux fausses remises

La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d'achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu'il récupère lors d'un achat frontal. Et n'oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d'un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n'hésitez jamais à essayer d'aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.