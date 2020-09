Volkswagen dévoile l'intérieur de l'ID 4

Même si elle a le look, l'ID 3 n'est pas considérée comme un SUV par Volkswagen. Du coup, le premier vrai SUV électrique de la marque sera l'ID 4. Le lancement approche, et Volkswagen nous dévoile aujourd'hui l'intérieur de l'auto qui reprend certains attributs de celui de l'ID 3. Les matériaux durables, la drôle d'instrumentation sous forme de tablette et l'écran central sont repris en grande partie de l'ID 3. Logique, les deux autos partagent la même plateforme.

Mais il est intéressant de noter les différences importantes sur la planche de bord. Si l'ID 3 a choisi des formes tout en rondeur, notamment au niveau des aérateurs, la planche de l'ID 4 se rapproche plus de celles des productions habituelles du groupe Volkswagen, et notamment de celles d'Audi avec cette horizontalité qui rappellerait un peu l'ambiance d'une A4.

Volkswagen en profite pour annoncer le volume de coffre de l'ID 4, avec 543 litres.

Au lancement, l'ID 4 aura droit, tout comme l'ID 3, à une édition de lancement 1st. Le SUV devrait logiquement reprendre les batteries et moteurs proposés sur l'ID 3.