Volkswagen Golf GTD : le diesel le plus puissant sur une Golf - Salon de l'auto Caradisiac

C’est une habitude. Lors du lancement d’un modèle, le constructeur révèle d’abord les motorisations qui devraient représenter la majorité des ventes avant de s’attaquer aux versions sportives. C’est ainsi que nous avons pu découvrir la nouvelle Golf dévoilée fin 2019 en essence ou diesel. Près de huit mois plus tard, voici maintenant les Golf GTI, GTE et GTD, qui sont respectivement les sportive, hybride et diesel puissant.

Esthétiquement, il n’est pas évident de faire la distinction entre les trois. Par rapport à la GTI, la GTD se distingue par un bandeau gris au lieu du rouge sur sa calandre, une unique double sortie d'échappement et des badges "GTD".

L’habitacle est strictement semblable aux autres Golf à l’exception des sièges sports identiques à ceux de la Golf GTI.

Sur le plan mécanique, Volkswagen a clairement annoncé la couleur en affirmant que cette nouvelle génération de Golf GTD accueillerait le diesel le plus puissant et le plus propre jamais installé sur la compacte de la marque. Ainsi, le 2.0 TDI développe désormais 200 ch contre 184 ch auparavant et un couple de 400 Nm. Au-delà de sa puissance, ce quatre cylindres se distingue par un nouveau système de catalysation SCR à double dosage d’AdBlue grâce à un second catalyseur situé sous la voiture. Un dispositif inauguré sur la Passat restylée.

Enfin, pour les liaisons au sol, cette GTD sera dotée d'un châssis rabaissé de 15 mm et de jantes spécifiques.

La commercialisation devrait intervenir prochainement. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l’instant.