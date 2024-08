À quoi bon dépenser plus de 40 000 € pour une nouvelle Volkswagen Golf SW ?

La Golf SW restylée n'ayant pas droit à la mouture de base proposée par la berline, elle ne propose "que" trois niveaux de finitions, et hélas pas avec tous les moteurs.

Réservée aux moteurs essence et diesel de 116 ch, la Life Plus offre un minimum appréciable avec notamment aide au stationnement avant/arrière, réplication des smartphones sans fil, surveillant d’angles morts, aide au maintien dans la voie, caméra de recul, clim auto trizones, commande vocale, démarrage sans clé, recharge smartphone par induction, jantes alliage 16", régulateur de vitesse adaptatif, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétro intérieur jour/nuit auto, projecteurs full LED et écran multimédia/GPS tactile 12,9".

Proposé uniquement avec le tandem 1.5 eTSI 150/boîte DSG, la finition Style ici essayée enrichit la dotation avec accès mains libres, conduite semi-autonome, jantes 17'', phares directionnels, logo VW avant et poignées de portes éclairés, gestion codes/phares auto, sellerie velours, éclairage d’ambiance à 30 couleurs, et siège conducteur électrique, massant et à mémoire.

Disponible uniquement avec les moteurs de 150 ch, la mouture R-Line ajoute bouclier avant et arrière spécifiques, jantes 17’’ spécifiques, sièges sport, sellerie tissu/velours, inserts décoratifs en aluminium, volant sport, direction plus directe et trains roulants sport.

Le point techno : une Golf télécommandée ! En option, la Golf proposera ultérieurement le "Park Assist Pro" : un système permettant de la garer et de l'extraire des places de stationnement à distance via un smartphone. Le conducteur commande la manœuvre de l’extérieur tandis que l'auto dirige, freine et accélère de manière autonome dans un cadre prédéfini. En attendant, un inédit système « Area View » génère une vue panoramique à 360 degrés sur l’écran du système d’infodivertissement grâce à quatre caméras (415 €).