À quoi bon dépenser plus de 40 000 € pour une nouvelle Volkswagen Golf SW ?

La concurrence : forcément moins chère…

Éclipsés par des SUV à la mode, les breaks compacts se font rares sur le marché. On citera l'inévitable Peugeot 308 SW, la Toyota Corolla Touring Sport, célèbre pour son hybridation intégrale très efficiente, mais aussi des modèles moins réputés mais pas dénués d'intérêt comme les coréennes Kia Ceed et Hyundai i30 SW. La Golf rallongée est également concurrencée, dans la famille Volkswagen, par les Seat Leon ST, mais également la Skoda Octavia Combi, un peu plus longue il est vrai. Des rivales systématiquement moins onéreuses à prestations équivalentes.

À retenir : pour les fans au budget confortable…

Spacieuse dans l’habitacle comme dans le coffre, pratique, douce à l’usage et aussi sobre que performante dans cette version microhybride de 150 ch, cette nouvelle Golf SW prouve qu’elle est une familiale accomplie et homogène, d’autant qu’elle a gagné une ergonomie plus simple avec ce restylage. Hélas, le tarif toujours très élevé de cette huitième génération la rend impopulaire, au point que l'on conseillera plutôt sa cousine Skoda Octavia break, moins coûteuse mais tout aussi réussie et qui a eu également droit, récemment, à un lifting. À moins de vouloir absolument une Golf…

Caradisiac a aimé

Ergonomie en progrès

Aspects pratiques

1.5 eTSI 150 réussi

Équipement

Confort

Caradisiac n'a pas aimé

Tarifs

Comportement peu enthousiasmant

Présentation un peu austère