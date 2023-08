Volkswagen ID.3 (2023) : nos mesures d'autonomie

Première voiture de la nouvelle gamme 100 % électrique I.D, la compacte de Volkswagen a connu un début de carrière difficile. Entre les crises successives du Covid, des semi-conducteurs et du conflit en Ukraine, l’ID.3 n’a pu répondre à la demande convenablement. A cela il a fallu ajouter une qualité décevante et une concurrence de plus en plus nombreuse, à l’image des Tesla Model 3 et Renault Mégane E-Tech. Tous ces facteurs ont incité Volkswagen à avancer le restylage.

L’ID.3 phase 2 a donc corrigé une grande partie de ses défauts notamment à bord. La technique reste la même à savoir un moteur de 204 ch positionné sur le train arrière et deux capacités de batteries (58 kWh et 77 kWh). Nous nous intéressons aujourd’hui à la plus grande batterie, baptisée Pro S et facturée au minimum 49 900 €. Un tarif élevé certes, mais en baisse par rapport à la version équivalente avant restylage.

Sa fiche technique augure une polyvalence de premier ordre avec une autonomie en cycle mixte homologuée pour 557 km selon le protocole WLTP. En cycle urbain, l’allemande promet même d’atteindre 776 km.

Nos mesures dans la vie courante sont dans l’ensemble très satisfaisantes. Précisons que nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques idéales. Une température extérieure de 25°C et un vent quasi-nul (rappelons que la température extérieure influe considérablement sur l’autonomie).

Consommations : une élève douée

En ville la compacte de Volkswagen s’en tire très bien avec une consommation moyenne de 11,4 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un score quasiment identique aux valeurs d’homologation (10,9 kWh/100 km) qui porte l’autonomie réelle à 675 km.

Sur route à 80 km/h, l’ID.3 s’en tire tout aussi correctement avec une consommation tout aussi raisonnable. Nous avons ainsi observé une moyenne de 13 kWh/100 km, soit un rayon d’action de 592 km tout rond.

Sur autoroute où la vitesse maximale est limitée à 130 km/h, nous avons été surpris par l’efficience de l’allemande. A cette allure nous avons consommé une moyenne de 18,5 kW/100 km, soit une autonomie de 416 km. En réduisant la vitesse à 120 km/h, cela permet d’économiser quelques kilomètres (29 km), ce qui apporte assez peu d’intérêt. Ainsi, la Volkswagen ID.3 consomme 17,3 kW/100 Km.

Volkswagen met peu d’éléments pour optimiser l’efficience. L’ID.3 dispose uniquement d’un mode B (freinage régénératif au lever de pied) placé sur la commande de vitesse. Ce dernier ne propose qu’un seul niveau. L’allemande ne dispose pas de pré-conditionnement de la batterie pour optimiser la charge et le mode « éco » agissant sur la climatisation et l’assistance de direction s'avère classique. Notez toutefois que notre modèle d’essai était équipé d’une pompe à chaleur optionnelle (1 150 €), visant à limiter les consommations d’énergie pour la climatisation et le chauffage.

Question recharge, l’ID.3 accepte une puissance allant jusqu’à 135 kW en courant continu (DC). Une valeur dans la moyenne haute du marché des compactes électriques, exception faite de la Tesla Model 3 (dont la puissance peut aller jusqu’à 250 KW sur la version grande autonomie). Le temps d’attente à la borne reste limité. Ainsi, il nous a fallu un peu moins 29 minutes pour passer de 10 à 80 %, sur deux bornes différentes : Ionity et Engie. Avec à chaque fois une puissance moyenne observée de 85 kW.

L’inconvénient d’une grosse batterie, c’est le temps d’attente important pour la recharge en courant alternatif (AC). L’ID.3 peut accepter au maximum 11 kW en courant triphasé. Elle est livrée de série avec le câble adéquat. Le temps d’attente sera alors de 7H30 en partant pour passer de 0% à 100 %. Sur une Wallbox (7,4 kW), une charge complète sera réalisée en 10h30, toujours en partant de 0%. Enfin, sur une prise domestique standard (2,3 kW), faire le plein vous obligera à attendre 39 heures.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 39 h Prise renforcée (3,7 kW) 26 h Borne Wallbox (7,4 kW) 10 h 30 Borne publique triphasée (11 kW) 7 h 30

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 0 à 80% Charge rapide (135 kw) 0h29

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, vent nul, 25 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 130 kW 29 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 18,5 kWh/100 km 416 km Autoroute à 120 km/h 17,3 kWh/100 km 445 km Route à 80 km/h maxi 13 kWh/100 km 592 km Ville 11,4 kWh/100 km 675 km Cycle d'homologation mixte WLTP 15,4 kWh/100 km 557 km

Verdict : une bonne mais chère voyageuse

La Volkswagen ID.3 se positionne comme une bonne élève sur le marché de l’électrique en matière d’efficience et notamment sur l’autoroute, environnement très énergivore, où elle revendique des consommations basses. A cela il faut ajouter une puissance de recharge élevée et efficace sur les bornes rapides. Ces atouts la placent parmi les meilleures voyageuses du marché aux côtés des Tesla Model 3 et Kia EV6. Il faudra en revanche débourser un gros chèque avoisinant les 50 000 € et oublier tout espoir d’obtenir le bonus écologique.