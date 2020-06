Volkswagen ID.3 : ouverture des commandes, prix à partir de 39 990 €

L'ID.3 demande de la patience ! Volkswagen a lancé les réservations en mai… 2019. Le constructeur lance enfin une étape plus concrète, celle des prises de commandes. La priorité est bien sûr donnée à ceux qui avaient posé une option sur l'un des exemplaires de la série spéciale de lancement, nommée 1st (First, soit Première).

La 1st est dotée d'un moteur électrique de 150 kW (soit 204 ch) placé à l'arrière. La batterie a une capacité de 58 kWh, ce qui donne une autonomie avec le cycle WLTP jusqu'à 420 km. Il y a une recharge rapide en courant continu à 100 kW ou en courant alternatif à 11 kW.

Les livraisons commenceront en septembre. Mais ceux qui feront le choix d'avoir une auto à la rentrée auront un modèle qui n'est pas totalement fini (la fonction App Connect et la fonction réalité augmentée de l’affichage tête haute n’auront pas encore été activées, ce sera le cas début 2021). Il sera possible d'opter pour une livraison d'un modèle déjà à jour pour fin 2020.

Les niveaux d'équipement et les prix

La série spéciale de lancement est proposée avec trois niveaux d'équipements. Quatre couleurs de carrosserie sont au menu (un blanc, un turquoise, deux gris).

1st : 39 990 € (hors bonus de 7 000 €)

Jantes alliage 18 pouces, phares et feux LED, toit noir, système de navigation, commandes vocales, radio numérique DAB+, climatisation bi-zone, navigation sur écran tactile 10 pouces, instrumentation numérique 5,3 pouces, sièges avant et volant multifonction chauffants, Light Assist, régulateur de vitesse actif, aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, reconnaissance des panneaux de signalisation, surveillance fatigue du conducteur, aide aux créneaux…

1st Plus : 44 990 € (hors bonus de 7 000 €)

1st + caméra de recul, accès/démarrage sans clé, phares Matrix LED, feux LED avec clignotant dynamique, jantes 19 pouces…

1st Max : 49 990 € (hors bonus de 3 000 €)

1st Plus + jantes 20 pouces, pompe à chaleur, sièges avant massants, affichage tête haute à réalité augmentée, toit panoramique, assistant de conduite Travel Assist, avec assistant de changement de file Side Assist, chargeur téléphone par induction…

Cette ID.3 1st commence sous le prix de la Nissan Leaf e+. La japonaise débute à 41 800 €, en étant toutefois un peu plus puissante (217 ch) et profitant d'une batterie un peu plus grosse (62 kWh). Les deux ont un équipement généreux.

30 000 exemplaires de la 1st sont prévus. Volkswagen proposera ensuite une gamme classique, avec deux autres types de batterie (45 kWh et 77 kWh, autonomies de 330 et 550 km).