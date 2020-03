Volkswagen : le Caddy Cargo en approche

Le nouveau Caddy l'est vraiment. Cette cinquième génération a été revue de fond en comble et tout change. La ligne bien entendu, les équipements, les moteurs mais aussi les capacités utilitaires et même le nom. La version utilitaire est désormais baptisée Cargo en lieu et place du Van précédent. Ce qui ne change pas en revanche, c'est l'offre : le Caddy fourgonnette est toujours proposé en deux longueurs sur deux empattements, standard et long. Côté style, le nouveau Caddy s'inscrit dans les tendances du moment et reprend les codes de la marque. Lignes tendues, plus étirées, style personnel et très identifiable, nouveaux feux à LED à l'avant et les feux arrière plus fins, ligne de toit s’inclinant légèrement vers l’arrière. Le constructeur veut voir dans ce design une « nouvelle dynamique » Aérodynamique serait plus précis puisque le nouveau Caddy voit son coefficient de pénétration dans l'air baisser et passer de 0,33 à 0,30. C'est toujours du mieux pour la consommation.

Le nouveau Caddy c'est aussi plus de technologies embarquées, comprenant les désormais incontournables aides à la conduite ainsi que le système d'infodivertissement en réseau. Le constructeur explique que le Caddy « sera connecté en permanence. Cela signifie qu’il devient son propre module Internet avec des informations en temps réel ». Volkswagen va affirmer que son véhicule est un véritable… smartphone sur roues !

Plus large, moins haut

Ce Volkswagen Caddy est réalisé sur la plate-forme MQB commune à la Golf 8. Cette nouveauté lui confère quelques évolutions de gabarit. En fait, il s'avère que le Caddy standard prend des centimètres tandis que la version longue rétrécit un peu… Dans le détail, sur la version standard du Caddy, l'empattement s'allonge passant de 2,68 m à 2,75 m. Sur la version longue en revanche, l'empattement perd trois petits centimètres pour s'établir aujourd'hui à 2,97 mètres. Le volume utile passe, lui, de 3,2 m³ à 3,3 m³ sur la version courte et revient à 4 m³ sur le Maxi contre 4,2 m³ auparavant. La longueur utile ne bouge quasiment pas sur le Caddy standard (1,80 m contre 1,78 m) mais passe de 2,24 m à 2,15 mètres sur le Maxi. Autre évolution de dimension notable, la largeur. Le Caddy affiche une largeur extérieure hors rétroviseurs à 1,85 mètre au lieu de 1,79 m avant. Traduction immédiate, l'espace de chargement suit la même tendance et la largeur entre les passages de roues est désormais de 1,23 m contre 1,17 mètre auparavant. Intéressant sur le Caddy Maxi, qui peut désormais accueillir jusqu'à deux Europalettes dans son espace de chargement.

Et même du gaz !

Pour clore ce rapide tour d'horizon du nouveau Caddy, regardons sous le capot. Le nouveau Caddy accueille une nouvelle gamme de motorisations, conformes aux normes antipollution 2021 Euro 6 et tous équipés d'un filtre à particules. Les 4 cylindres Diesel TDI sont proposés avec des puissances allant de 75 à 122 chevaux. À noter que le moteur au gaz naturel est reconduit sous l’appellation TGI. Il y a aussi un moteur essence, mais rien ne dit qu'il sera proposé sur les utilitaires.