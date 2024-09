Volkswagen revoit les prix de son Taigo à la baisse

Le Volkswagen Taigo serait-il en baisse de vitesse ? Assurément au vu des chiffres de ventes et de son classement. Lorsqu’il était placé en 48e position sur les sept premiers mois de l’année 2023, il a depuis dégringolé au 59e rang selon les chiffres AAA DATA. À l’opposé, le Nissan Juke s’est vu passer de la 47e à la 41e place dans le même laps de temps.

Pour tenter d’endiguer le phénomène, la marque allemande joue sur un levier qui a fait ses preuves, les tarifs. Ainsi, le SUV voit ses prix baisser de 730 à 1 650 € selon les versions.

La version de base, sobrement nommée Taigo, débute désormais à 24 570 € (- 800 €) tout en conservant le même niveau d’équipements avec la climatisation, l’aide au stationnement avant et arrière, l’instrumentation numérique ou encore la connectivité Android Auto et Apple CarPlay.

L’édition spéciale VW Edition profite d’une baisse de 730 € pour s’afficher à partir de 26 820 €. Par rapport à l’entrée de gamme, elle ajoute la connectivité sans fil, la caméra de recul, l’assistant de conduite semi-autonome, le système d’infodivertissement avec écran tactile de 8 pouces, l’accès et le démarrage sans clé, la peinture métallisée, les jantes de 17 pouces…

Le Taigo Life Plus profite de la même diminution, mais se vend plus cher (à partir de 27 940 €) à cause d’une dotation plus riche : navigation, feux de route automatique…

Une R-Line Edition plus haut de gamme

Pour s’offrir le R-Line, il faut casser sa tirelire : 32 760 € malgré une baisse de 1 650 €. Il conserve le même niveau d’équipements avec les projecteurs à LED et fonction matricielle et profite toujours de sièges sport à l’avant avec une sellerie spécifique.

Si vous êtes prêt à dépenser plus de 30 000 € dans un Taigo, autant vous diriger vers la nouvelle série R-Line Edition. Basée sur le niveau R-Line, elle s’enrichit de jantes de 18 pouces et de la peinture métallisée tout en étant moins chère de 1 930 €. Cette série est disponible à partir de 30 830 €.