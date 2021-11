Volkswagen teste un "café-concession" à Rouen

Début novembre, Volkswagen a inauguré son premier "City Store" français. Et pour une fois, ce n'est pas à Paris que cela se passe, mais à Rouen. Ce magasin d'un nouveau genre est porté par le groupe Vikings Automobile, un des gros distributeurs de la marque. Il est situé 50 rue Grand Pont, à proximité de la cathédrale.

Selon les mots de Volkswagen, c'est "un écrin expérientiel dont la vocation est de proposer un service complémentaire à celui d’une concession automobile ordinaire". La boutique ne fait que 78 m2, elle ne peut recevoir que deux véhicules. L'expo physique sera en priorité consacrée aux véhicules électriques de la marque, notamment l'ID.3, un choix logique pour un espace situé en cœur de ville. C'est aussi l'occasion d'exposer les solutions de recharge.

L'endroit met l'accent sur le digital, avec de nombreux écrans et bornes tactiles qui permettent de configurer l'ensemble de la gamme et prendre rendez-vous pour un essai via une concession classique. Autre atout : ceux qui roulent déjà en Volkswagen peuvent s'y arrêter pour réserver un créneau pour l'entretien de leur modèle.

Car tel est le but principal de ce City Store : attirer la curiosité de clients qui n'ont pas fait la démarche d'aller dans un showroom traditionnel, voire n'ont pas encore vraiment songé à leur futur achat. Ce lieu est ainsi un point de contact et non un point de vente. Volkswagen met d'ailleurs l'accent sur l'humain, avec des experts qui présentent les véhicules mais aussi présentent la technologie électrique à ceux qui s'interrogent. Deux fois par mois, des ateliers seront organisés sur des thématiques prédéfinies, comme l’électromobilité, la connectivité ou la présentation des technologies embarquée.

Et preuve que c'est un endroit voulu vivant et loin de la concession traditionnelle, le City Store est aussi un café, proposé en partenariat avec la marque Terres de café. Il y a ainsi à temps plein un barista adepte du Latte Art. La dégustation de café y sera possible et une large gamme de cafés sera proposée à la vente. Un espace bien visible en vitrine, plus que les voitures même. Il a toute son importance, puisqu'il doit capter des passants en manque de caféine qui pourraient ensuite être des clients de Volkswagen.