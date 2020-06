Volvo V90 restylée (2020) : à partir de 54 050 €

Juste avant la crise du Covid-19 et le confinement, Volvo nous présentait le restylage de son haut de gamme, composé des S90 (la berline n'étant plus proposée en France) et V90. Le plus grand break de la marque suédoise évolue très discrètement en matière de design et d'équipements : nouvelles teintes et matériaux, clignotant séquentiel et feux arrière Full LED, nouveaux modèles de jantes.

La grosse nouveauté est la microhybridation imposée sur l'ensemble des motorisations, hors hybride rechargeable, évidemment. Seuls trois moteurs sont désormais proposés : B4 essence, B4 diesel (deux et quatre roues motrices), et hybride rechargeable.

Prix Volvo V90 (2020)