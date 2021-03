Volvo XC40 électrique : nouvelle gamme, 3 ans d'entretien et d'assurance offerts

Volvo fait évoluer l'offre de son XC40 électrique. Cela commence déjà par une évolution de l'appellation. Exit P8, place à "Recharge Twin". Et cette variante 100 % électrique, forte de 408 ch, est maintenant déclinée en deux finitions, Plus et Pro.

La Plus a en série le régulateur de vitesse adaptatif, les radars de stationnement avant/arrière, la caméra de recul, les sièges avant chauffants, le chargeur de téléphone à induction et la pompe à chaleur. La Pro gagne la vision 360°, le toit ouvrant panoramique, les phares directionnels adaptatifs, les sièges avant électriques, la peinture métallisée et le système audio haut de gamme Harman Kardon.

Par ailleurs, le XC40 Recharge Twin devient le premier véhicule en France doté du système d'infodivertissement mis au point avec Google, et fonctionnant donc avec l'OS Android Automotive. Le système intègre Google Maps et Google Assistant. On peut y ajouter des applications à trouver sur le Google Play. Autre évolution du modèle : des pneus toutes saisons de série.

Le Recharge Twin Plus est à 58 490 €, profitant ainsi du bonus de 3 000 €. La variante Pro est à 62 490 €. Le véhicule bénéficie d'une garantie de 3 ans. Et ce n'est pas tout, Volvo offre trois ans d'assurance tous risques et trois ans d'entretien, avec le remplacement de pièces d'usure !