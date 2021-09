Volvo XC40 Recharge : nouvelle version moins chère

Sacrée baisse de prix pour le Volvo XC40 électrique ! Lors du lancement, Volvo avait décidé de commencer par le haut de gamme en double motorisation et quatre roues motrices. Il a fallu attendre plusieurs mois avant d'avoir droit à une version finalement bien plus intéressante sur le papier. Volvo, malin, avait choisi la variante "Twin" en premier pour faire un maximum de marges, mais ce XC40 Recharge "simple moteur" de 231 ch pourrait faire de l'ombre à des modèles tels que le Tesla Model Y (uniquement disponible en quatre roues motrices). D'ailleurs, l'arrivée du Suédois coïncide presque parfaitement avec celle de l'Américain en France...

Le XC40 Recharge débute à 46 800 €, soit 12 000 € de moins que le Twin, mais avec 231 ch (contre 408 ch) et une batterie de 69 kWh (contre 78 kWh). Mais est-ce un problème ? Pas vraiment, puisque le gain de poids (- 165 kg) avec l'absence d'un deuxième moteur permet de conserver une bonne autonomie, à 400 km, soit 8 petits km de moins que la Twin sur le même cycle d'homologation ! Comme quoi, encore une fois, l'ennemi est avant tout le poids.

Volvo proposera deux niveaux de finition : Pro, qui existe déjà sur la version Twin, et Start, exclusive à cette version simple moteur. La première est facturée 52 950 € (et bénéficie du bonus de 6000 €) et la seconde 46 800 €. Les livraisons débuteront début 2022.