XC40 : le guide d'achat de la Volvo la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac 2020

De spécialiste du break, Volvo est en train de devenir le spécialiste du SUV ! En effet, le constructeur décline désormais sa gamme depuis le gros XC90, jusqu'au petit XC40, en passant par le XC60.

Et depuis sa commercialisation en février 2018, c'est le plus petit, mais aussi le moins cher, qui est devenu la meilleure vente sur le marché français, où les carrosseries 4x4 sont très (très) à la mode.

Avec ses 4,42 m de long, il appartient à la catégorie des SUV compacts, où il trouve en concurrent les Mercedes GLA, Audi Q3 et BMW X1. Il tire son épingle du jeu en proposant un rapport prix/équipement assez favorable. De quoi le faire sortir du lot, et lui donner de l'attrait, car les propositions allemandes sont coriaces et ont meilleure réputation. Cela dit, le XC40, élu voiture de l'année en 2018 lors de sa sortie (et première Volvo à obtenir ce titre), leur pique des clients, c'est une certitude.

Son look est équilibré, sa présentation moderne et décalée ne ressemble pas à celle des autres. Et sa qualité de fabrication, si elle n'égale pas encore tout à fait ce que fait Audi ou Mercedes, est très honorable.

Sa force est aussi de proposer une large gamme de motorisations. Cela va du diesel 150 ou 190 ch, à du 100 % électrique "Recharge" 408 ch, en passant par de l'essence (129 à 247 ch) et de l'hybride rechargeable (197 à 262 ch). Il y a donc le choix !

Le point faible des motorisations "non hybrides" est par contre la consommation, surtout en essence. Un désagrément résolu en achetant justement les excellentes versions hybrides rechargeables.

Que vaut le XC40 en occasion ?

Comme il n'a que deux années au compteur, à peine plus, le Volvo XC40 n'a pas encore fait l'objet de nos attentions du côté du marché de la seconde main.

Le Volvo XC40 en occasion Les prix d'un Volvo XC40 en neuf : entre 29 950 € et 59 940 € Les prix d'un Volvo XC40 en occasion : entre 28 900 € et 57 650 € Plus de 450 annonces de Volvo XC40 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Volvo navigue depuis longtemps dans le haut du panier en termes de fiabilité. Malgré un petit passage à vide lorsque des mécaniques PSA ont été utilisées, on peut dire aujourd'hui que la marque reste au-dessus de la moyenne. Mais les nouvelles technologies utilisées récemment (hybride rechargeable, électrique, connectivité poussée) peuvent entraîner quelques soucis ponctuels. Le XC40 ne semble pour autant pas poser de soucis récurrents à ce jour, sauf des bruits de grincements au niveau des sièges conducteur et passager. Il y a pire !

