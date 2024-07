Le Xpeng G9, un SUV électrique premium et low-cost qui cherche sa voie

La concurrence : encore limitée

Au sein des grands SUV électriques de plus de 300 ch, le Xpeng G9 Autonomie Étendue (313 ch, 570 km) trouve sur sa route des concurrents allemands, tous beaucoup plus chers. L’Audi Q8 e-tron 50 Quattro (340 ch) est un vrai 4x4 à suspension pneumatique mais moins doué côté autonomie (453 km), ce qui vaut aussi pour le BMW iX xDrive40 (326 ch, 411 km). Il en va différemment pour le Mercedes EQE 350 (292 ch). Ce dernier est en effet capable d’une autonomie plus importante (617 km) mais marque le pas face au chrono. Le nouveau Porsche Macan 340 ch, dès 82 959 €, retient l’attention par son autonomie de 647 km, ses meilleures performances et sa charge rapide permise par ses 800 volts, mais son équipement ne vaut pas celui du Xpeng.

À retenir : inabouti mais déjà attractif

On retire du Xpeng des sentiments mitigés. Côté consommation, autonomie et recharge, il fait référence : voilà un grand SUV très efficient et capable de voyager sans causer de stress. On apprécie également son vaste habitacle, sa finition soignée, son équipement riche (malgré des lacunes), ses bonnes performances, son confort global, son insonorisation poussée et surtout son prix extrêmement bien placé. En clair, le premium low-cost fonctionne Alors, que lui manque-t-il ? Un peu de mises au point. Son compromis d’amortissement n’est pas idéal, son ESP intervient parfois trop tardivement, l’ergonomie générale donne des maux de tête, et surtout, ses aides à la conduite sont tellement agaçantes qu’on les débranche. Il a aussi besoin d’un planificateur d’itinéraire. Autant de points aisés à améliorer. Une fois cela effectué, le Xpeng deviendra redoutable dans sa catégorie, pour peu que son réseau se développe (35 concessions devraient le prendre en charge d’ici la fin de l’année), que ses valeurs résiduelles soient intéressantes et… que l’on fasse fi de l’image de marque, inexistante alors qu’elle compte énormément dans le premium.

Caradisiac a aimé

L’autonomie très intéressante

La consommation raisonnable

La charge rapide

Le prix très bien placé

La finition

L’habitabilité

Le confort des sièges

L’équipement général

L’insonorisation

Caradisiac n'a pas aimé

Les aides à la conduite brutales

L’amortissement mal jugé

L’ergonomie complexe

L’absence de planificateur d’itinéraire

Le look banal