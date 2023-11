Le mode Light Show stimule la créativité des propriétaires de Tesla. La preuve avec ce clip vidéo (réalisé au drone par les spécialistes de la société de production Flyby Guys) de 687 voitures électriques publié par le club finlandais sur la toile. Une opération permettant de décrocher le record du plus grand spectacle lumineux Tesla détenu depuis septembre seulement par une communauté allemande.

687 Finlandais battent le record du plus grand spectacle lumineux en Tesla

D'après les déclarations des organisateurs, un mois seulement a suffi pour produire un tel résultat. Les propriétaires des véhicules ont été motivés par des récompenses. L'inscription permettait en effet de recevoir l'équivalent de 185 euros en chèque-cadeau de la boutique Tesla finlandaise, d'essayer en avant-première la Model 3 restylée ou encore de gagner un train de pneus Michelin partenaire de l'événement.

Le jour J, les voitures prennent leur place sur un grand parking en périphérie d'Helsinki puis le programme lumineux préalablement disponible sur la plateforme TeslaLightShows.io démarre. La planification des éclairages se calque alors sur les musiques "Everybody Wants To Rule The World" par Royal Deluxe et "Sandstorm" par le célèbre finlandais Darude. Bien qu'impressionnant, il ne sera sans doute pas très difficile de rassembler encore plus d'électriques pour ce défi quelque part à l'étranger. Pour apprécier le résultat, cliquez sur lecture.