À Mulhouse, les Bugatti sont à la rue

Si Molsheim est le Maranello français, Mulhouse en est son écrin. C’est en effet dans la petite ville du Bas-Rhin qu’Ettore Bugatti a créé ses chefs-d’œuvre, et c’est dans la capitale du Haut-Rhin que nombre d’entre eux sont exposés, au musée national de l’automobile, ex-collection Schlumpf. Il est donc logique que l’un des plus importants festivals consacrés à l’auto ancienne se déroule en Alsace, et pas plus tard que ce dimanche, dès 9 heures du matin et pour toute la journée.

Des chefs-d’œuvre et des autos plus oubliables

Près de 180 autos sont présentes, et si l’on peut zapper les oubliables Peugeot 406 des films Taxi, et la Jeep de Jurassic Park, on se pressera sur le parcours qui débute dès 9 heures et traverse les 39 communes de l’agglomération de Mulhouse pour toutes les autres voitures. Christine Ghalenne, la conseillère régionale chargée du patrimoine, qui collabore à la manifestation, a d’ailleurs prévenu : elle souhaite que « toute la journée, les bords de route ressemblent à ceux du Tour de France ».

Le clou du spectacle, baptisé « Destination automobile », se tiendra dans l’après-midi sur la piste aménagée à l’extérieur du musée, co-organisateur de l’évènement. On pourra y découvrir une Bugatti Torpedo Type 44 et surtout, admirer l’incroyable et immense Coupé Royal Esders qui, toute reconstituée soit-elle, affiche son énorme et magnifique vague composée de ses ailes. De quoi faire pâlir la Veyron Grand Sport repeinte par l’artiste Nathan Haetty, qui elle aussi sera de la parade.

Les spectateurs pourront admirer ces Bugatti, mais aussi une Chrysler Airstream de 1935 caractéristiques de ce design d’avant-guerre. Les plus chanceux se verront même offrir un baptême à bord de l’une de ces autos de légende.