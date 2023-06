A quoi ressemble la nouvelle BMW Série 5 en bas de gamme ?

La BMW Série 5 vient de passer à sa huitième génération de modèle. La routière de la marque à l’hélice offre désormais deux versions 100% électriques au catalogue, les i5 eDrive40 et i5 M60 xDrive. Mais c’est toujours la technologie du moteur thermique qu’on retrouve sur l’entrée de gamme, la 520i équipée d’un petit quatre cylindres turbo essence de 208 chevaux et d’une boîte de vitesses automatique. L’auto coûte 62 800€ dans cette configuration, ce qui la place au niveau de la Mercedes Classe E en version 220 d (62 600€) dans sa génération sortante.

Comme tout modèle « premium » qui se respecte, cette nouvelle BMW Série 5 possède un carnet d’options et de finitions permettant d’augmenter son prix dans des proportions effrayantes. Alors, peut-on se contenter du modèle d’entrée de gamme sans le moindre équipement ajouté ? A vous de vous faire votre idée à la vue de cet exemplaire de la 520i, configuré sans une seule option. A ce prix, vous avez droit à une peinture blanche (« Alpinweiss ») et à des jantes de 18 pouces. Un diamètre déjà généreux mais qui semble visuellement petit à cause des dimensions de l’auto, désormais au-dessus des cinq mètres en longueur. A ce prix, il faut également se contenter de boucliers au design « classique » au lieu des pièces plus agressives du niveau M-Sport.

Un intérieur plutôt flatteur

Et l’intérieur, alors ? Là encore, on reste tout de même sur un modèle à la finition plutôt flatteuse même dans son niveau de base. Malgré la présence d’une sellerie en similicuir noir, l’habitacle n’a rien d’indigent. Les grandes dalles numériques de la planche de bord sont déjà présentes avec la connectivité smartphone et l’ensemble ne manque pas de style. Il y a déjà les aides à la conduite les plus incontournables dans le Drive Assist présent en série (régulateur de vitesses adaptatif…) ainsi qu’une caméra de recul en plus des radars de stationnement. Il faudra bien évidemment ajouter des packs d’options pour les équipements plus hi-tech mais la dotation « premier prix » offre tout de même le minimum nécessaire. En finition M-Sport avec un style extérieur plus affirmé, l’addition démarre à 66 850€. En raison des 131 g/km de CO2 dans la finition de base, il faut aussi s’acquitter d’un malus écologique de 230€. Le diesel démarre à 67 700€ et l’électrique à 76 200€.