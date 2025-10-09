Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alain Favey, le patron de Peugeot veut que le lion ressorte les crocs

Olivier Pagès

Peugeot va faire un retour en arrière. Suite à certaines décisions de l'ancienne équipe dirigeante de Stellantis, la marque au lion s'était éloignée de son ADN avec de nombreuses économies. Mais cette époque est désormais finie: Alain Favey souhaite redonner à la marque puissance et force autour de trois valeurs fondamentales : le panache à la française, la qualité conçue pour durer et le plaisir de conduire   

Si on remonte des années en arrière, les modèles Peugeot, c'étaient avant tout des châssis synonyme de dynamisme et d'agrément de conduite. Malheureusement, cet ADN s'est un peu dissolu en mettant la barre vers le confort. Les dernières  308 et  3008 en sont le meilleur exemple en se révélant moins fun à conduire que les précédentes générations.  Pour Alain Favey : "Les sensations de conduite, la tenue de route, le toucher de route d'une Peugeot, ce sont des choses très clairement de notre ADN et qu'on doit continuer à exprimer de manière moderne. Le typage Peugeot est clair et nous avons une équipe synthèse client qui en est la gardienne. Ils n'ont aucune instruction, et je ne pense pas qu'ils en avaient avant moi non plus, d'orienter plus confort. 
La position de conduite avec l’i-Cockpit, le petit volant, sont des choses qui font partie de la sensation de conduite d'une Peugeot. Nous allons continuer à le cultiver avec l'Hypersquare qui sortira en grande série en 2027."

Le retour de la qualité

Mais ce n'est pas tout, car ce retour sur le devant de la scène passe également par la résolution des problèmes de qualité qui ont affecté la fiabilité des modèles de la marque. Pour le patron de Peugeot : "La qualité, c'est la clé de voûte de tout, aussi bien la qualité du produit que la qualité du service, c'est-à-dire être aux côtés de nos clients quand ils ont éventuellement un problème de qualité, ce qui peut arriver dans n'importe quelle marque. Il y a des problèmes de qualité dans les marques les plus prestigieuses. Plus on est critiqué sur le sujet, plus il faut le dire. C'est très important pour moi de souligner cette promesse de la marque parce que ça nous engage aussi en interne, aussi bien nos ingénieurs que les usines. C'est la clé de voûte de tout, parce que si on n'a pas la qualité, tout le reste ne mènera nulle part. "

et des produits

Peugeot semble donc repartir sur de bonnes bases. Pour ce qui est des nouveautés, Peugeot a d'ores et déjà présenté le restyling de la 308, qui nous essayerons à la mi-novembre. La 408 passera par la case restylage dans les mois à venir et ensuite, ce sera la commercialisation de la 208 GTI. Toutefois, à partir de 2027, une série de lancements de nouveaux modèles va relancer la  machine. Alain Favey annonce une personnalité totalement différente de la marque avec des éléments différenciants appelés en internet le panache de notre design. 

