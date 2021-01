Alfa Romeo : grosse baisse de malus pour les Giulia et Stelvio

En réponse à

Z'allez voir qu'on va se retrouver avec des engins sur le papier très performants, mais affublés de rapports de boîte/pont tellement longs qu'ils donneront des autos amorphes comme des limaces.

Et en usage normal, une consommation plutôt plus élevée qu'avant, car il sera besoin d'aller taper des rapports inférieurs à l'usage, pour obtenir une reprise décente ou simplement monter un col.

On se souviendra des années 80', où la vignette 7 ch annuelle était à tarif raisonnable, et au delà bien plus élevée.

Résultat des courses : nombre de véhicules homologués France autour des 110/130 chevaux étaient affublés de rapports étagés bien trop long pour ne pas dépasser ces 7 ch ( dont la détermination était issue d'une formule complexe où ce chapitre avait de l'importance ), les rendant parfaitement insipides à la conduite....