Alfa Romeo vraiment de retour dans deux ans ?

Il fut un temps, pas si lointain, où la gamme Alfa Romeo était riche et variée : compacte 147, berline familiale 156, grande routière 166, et même un duo de coupé GTV et roadster Spider aux lignes spectaculaires. C’était à la fin des années 90, période à laquelle la marque dépassait les 200 000 ventes annuelles.

Aujourd’hui, Alfa Romeo ne compte que trois modèles, la Giulia, le Stelvio et le Tonale et aucune de ces autos ne figurent dans le Top 100 en France.

Les ventes de la marque ne sont plus ce qu’elles ont été (un peu plus de 50 000 exemplaires en 2021), mais Alfa Romeo est désormais rentable. Pour son patron Jean-Philippe Imparato, « vendre est une chose, gagner de l’argent est une autre histoire ». Sans donner de chiffre, il vise une marge à « deux chiffres ».

Le « boss » souhaite aussi renouer avec les chiffres du passé, et même les dépasser à l’horizon 2025. Pour cela il compte sur le dernier né, le Tonale, mais aussi sur un futur SUV urbain, qui pourrait prendre le nom de Brennero, basé sur la plateforme des Peugeot 2008 et Jeep Avenger.

Mr Imparato compte aussi sur la remplaçante de la Giulia prévue en 2025. Elle sera l’une des premières à utiliser la plateforme électrique STLA Large, qui promet 800 km d’autonomie. Le prochain Stelvio en profitera également, et un grand SUV devrait apparaître en 2027.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Enfin, une berline compacte est également au programme, afin de remplacer la Giulietta qui a quitté le catalogue en 2020.

En voulant multiplier par plus de quatre les ventes, l’ambition de Jean-Philippe Imparato est forte. D’autant plus que la marque devra aussi compter sur le retour de Lancia, à l’histoire riche également. Néanmoins, elles devraient être complémentaires avec l’élégance et le luxe pour cette dernière et la sportivité pour Alfa Romeo. Rendez-vous dans deux pour savoir si les engagements seront effectivement tenus.