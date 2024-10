Alors que l'automobile déprime, la vanlife a le sourire

C’est une tradition. À l’heure du salon des véhicules de loisirs, qui s’est tenu fin septembre au parc des expos de Paris Nord Villepinte, la profession fait ses comptes en ce qui concerne l’année écoulée. Et curieusement, pendant la manifestation, les exposants affichaient tous une mine réjouie.

C’est simple : quand les constructeurs automobiles pleurent, les constructeurs de vans, fourgons et camping-cars rient. Et pour cause. Les ventes de maisons roulantes ont progressé de 8,16% entre août 2023 et le même mois de cette année, alors qu’à l’inverse, les ventes de voitures, rien qu’au mois d’août étaient en baisse de 16,5 %. Mais, bien évidemment, tous les types de modèles ne sont pas logés à la même enseigne.

Les camping-cars ont le vent en poupe, mais les fourgons dominent

Si tout ce qui roule avec un lit et une dînette à l’arrière a le vent en poupe, on constate un véritable retour d’affection pour ce bon vieux camping-car, au détriment des fourgons et des vans. Les ventes des premiers ont progressé de 12,90 %, alors que celles des seconds n’ont augmenté que de 4,76 %. Mais ne nous y trompons pas : plus de la moitié du marché est toujours constituée de fourgons et de vans.

Mais qu’est ce qui peut bien expliquer ce regain d’intérêt pour les camping-cars et la désaffection, en partie du moins, pour les fourgons et leurs petits frères les vans, alors que le folklore de la vanlife ringardise les gros engins depuis des années ?

Selon les professionnels rencontrés au salon, plusieurs raisons expliquent ce revirement. Nombre de propriétaires de fourgons déplorent la hauteur de leurs engins (plus de 2 m) ne leur permettant pas d’accéder sur n’importe quel parking. Or, ils avaient acquis ces véhicules parce qu'ils sont plus maniables qu'un camping-car.

De plus, ces derniers se sont mis au régime amincissant. La mode actuelle des profilés étroits les rendent plus courts, moins larges et plus faciles à manœuvrer, presque autant que des fourgons. Sauf qu’ils sont plus habitables que ces derniers et, peu ou prou, sont vendus aux mêmes tarifs, lesquels ont baissé. Aujourd’hui ce nouveau type de camping-car débute aux alentours de 50 000 à 60 000 euros.

Dans cette euphorie, il est pourtant un domaine qui fait grise mine : c’est le marché de l’occasion. Il est en recul de 3,93 %. Ce fléchissement est finalement un signe de bonne santé pour les fabricants et leurs concessionnaires. C’est que, jusqu’en 2023, les délais de fabrication, et donc de livraison, étaient tellement longs que les clients se rabattaient sur des modèles de deuxième main. C’est terminé. Les concessionnaires ont du stock, parfois trop. Du coup, non seulement, les amateurs sont servis rapidement, mais en plus, ils bénéficient de petites ristournes sur le neuf, leur évitant d’avoir recours à l’occasion.

Volkswagen en tête des ventes

Dans ces statistiques livrés par le syndicat du véhicule de loisirs, l’on retrouve aussi le Top 5 des porteurs, fourgons et camping-cars confondus. Par « porteur » on entend bien entendu l’utilitaire qui sert de base au véhicule. Et sans mystère, comme c’est le cas depuis une bonne dizaine d’années, le Fiat Ducato décroche la timbale, avec 33,9% des parts de marché. Derrière lui, en seconde position, on retrouve l’excellent Ford Transit. Les Français se partagent les trois dernières marches, avec le Citroën Jumper, le Renault Master et le Peugeot Boxer.

Enfin, côté fabricants spécialisés, c’est très étonnamment Volkswagen qui est en tête, avec ses California et Grand California qui sont loin d'être les moins chers. L’Allemand devance Chausson et Challenger. Comme quoi, nul n’est besoin d'être du sérail pour emporter la mise.