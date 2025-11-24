Dans la famille des kei-cars Suzuki, le Hustler joue plutôt les petits crossovers. Lancé sur le marché en 2014 et passé à une seconde génération en 2020, cet engin carré mesure lui aussi 3,4 mètres de long (chiffre commun à toutes les kei-cars, on le rappelle) mais optimise son habitabilité par rapport à la Lapin. Évoquant presque un Hummer H2 en réduction lorsqu’on le regarde depuis le trois quarts arrière, il démarre à 1 760 000 yens au Japon (9 723€) dans sa déclinaison « Tough Wild » à la présentation extérieure plus « baroudeuse »

Par rapport à la Lapin, l’habitacle dégage une tout autre ambiance. Ici, le noir domine et le style paraît à la fois plus rustique et un peu terne. L’habitabilité, en revanche, surclasse celle de la Lapin grâce à une garde au toit très supérieure. Les places arrière offrent un espace encore plus généreux et le coffre se rapproche même du standard de nos voitures compactes.

La puissance au maximum

Évidemment équipé d’un petit trois cylindres de 0,66 litre (658 cm3 très exactement), ce Hustler Tough Wild développe 64 chevaux dans sa version à turbocompresseur (maximum autorisé dans cette catégorie). Il pèse 830 kg en version à deux roues motrices (880 kg avec les quatre roues motrices) et canalise sa puissance via une CVT comme les autres modèles de la gamme kei-car. Les performances en ligne droite paraissent logiquement meilleures que celles de la Lapin de 49 chevaux, arrivant à peu près au niveau des micro-citadines européennes à petits moteurs.

Il aurait fallu plus de temps de roulage et alterner les terrains d’essai pour apprécier toutes les différences dynamiques par rapport à la Lapin mais les sensations générales ne changent visiblement pas beaucoup au-delà de l’ambiance à bord (toutes les kei-cars Suzuki sauf l'Every Wagon reposent d’ailleurs sur la même plateforme technique, la Heartect). A titre personnel, je préfère très largement la Lapin même si ce Hustler paraît objectivement beaucoup plus pratique.