La part impressionnante de minivans constitue l’un des éléments les plus frappants lorsqu’on étudie la circulation japonaise. Plus encore que le SUV désormais majoritaire partout ailleurs dans le monde, ce genre de carrosserie semble demeurer absolument incontournable au Japon quelle que soit la taille des voitures.

Et il faut dire que ces minivans restent aussi très importants dans les gammes des kei-cars proposées par les marques locales. Rien que chez Suzuki, on compte neuf modèles de kei-cars à la vocation « monospace » : le Wagon R toujours présent au catalogue, le Wagon R Custom Z, le Wagon R Stingray, le Wagon R Smile, le Wagon R « Crème Coordinate » (que Google traduction appelle « Coordonnée de Crème pour Sourire Wagon R » en Français !), le Spacia Gear, le Spacia Custom et l’Every Wagon, modèle faisant office de véritable petit minibus.

Every Wagon, la meilleure kei-car de Suzuki ?

Nous avons terminé nos prises en main de ces kei-cars Suzuki par l’Every Wagon et il s’agit pour moi de la meilleure de toutes. Contrairement à la Lapin, au Hustler et à toutes les autres kei-cars de la gamme Suzuki, l’Every Wagon ne repose pas sur la plateforme Heartect mais plutôt sur une architecture proche de celle du Carry, ce petit utilitaire châssis-cabine utilisant un châssis échelle moins « routier ». Cela affecte inévitablement ses qualités routières, même si le comportement de cette fourgonnette de poche ne tient pas pour autant du petit camion. La position de conduite bien plus haute, le volant presque horizontal et cette sensation d’être assis devant les roues avant donnent tout de même un peu l’impression de conduire un vrai petit bus, mais avec là encore un haut degré de « mignonnerie ».

Surtout, l’habitabilité devient absolument surréaliste quand on se rappelle qu’on parle toujours d’un véhicule de 3,4 mètres de long : les places arrière permettent d’étendre ses jambes comme dans une limousine et il y a même un grand coffre derrière ! En termes de « packaging », on touche au summum de l’optimisation et je comprends pourquoi les Japonais apprécient autant ces vans microscopiques. Surtout quand on se dit que l’Every Wagon démarre à 1 838 000 yens, soit 10 154€, à comparer par exemple aux 29 200€ d’un Renault Kangoo diesel de base en finition Evolution chez nous. Certes, il s’époumone plus encore que la Lapin et le Hustler avec son moteur de 64 chevaux (entre 980 et 1 030 kg selon la version), mais là encore on parle d’un véhicule extrêmement capable pour ce prix et ce gabarit !