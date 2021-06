Audi A3 : laquelle choisir ?

Dans la catégorie des berlines compactes haut de gamme, la nouvelle Audi A3 doit faire face à la sérieuse concurrence des BMW Série 1 et Mercedes Classe A. Si cette berline compacte manque un peu de caractère par rapport à ses concurrentes germaniques, l’Audi A3 de quatrième génération joue la carte du compromis. Ainsi elle propose de belles performances tout en restant sobre, de l’efficacité sur la route tout en restant confortable, une offre technologique élevée, mais facile à utiliser. Elle est dotée d’une offre importante de motorisations essence, diesels et hybrides rechargeables, de deux carrosseries (Sportback et Berline quatre portes), de nombreuses finitions et c'est pourquoi ce guide vous permettra d'y voir plus clair et de faire le point sur les meilleurs couples motorisation/finition de cette Audi A3.

La nouvelle génération d’Audi A3 doit faire face à des concurrentes germaniques qui ont évolué de manière importante lors de leur renouvellement. La BMW Série 1 est ainsi passée de la propulsion à la traction et la Mercedes Classe A se dote d’un habitacle totalement remanié grâce à l’apparition d’écrans numériques géants. Face à elles, l’Audi A3 de quatrième génération joue la carte d’une évolution limitée en matière de design extérieur avec des flancs creusés et une calandre plus imposante. À bord, les différences sont plus importantes avec l’apparition d’une toute nouvelle planche de bord très anguleuse, un tout petit sélecteur qui remplace le levier de vitesses de la boîte S tronic, de curieux aérateurs placés de part et d’autre du Virtual cockpit qui peut atteindre la taille conséquente de 12,3 pouces (série avec finition Design Luxe ou en option à 290 €). Malgré de grands afficheurs numériques, l’Audi A3 n’en délaisse pas pour autant les boutons pour la ventilation, des raccourcis pour le multimédia, la navigation, le téléphone, le volume sonore et l’interface se révèle intuitive, l’ergonomie est parfaite. Ce n’est pas le cas en revanche pour la qualité perçue qui baisse d’un cran avec cette nouvelle génération, en particulier les contours des aérateurs, certaines parties de contre-portes, le bas de la planche de bord, des éléments en plastiques durs qui sonnent creux.

Un catalogue d’options à consulter

En matière d’équipement, l’Audi A3 fait le plein et la finition de base se révèle relativement complète avec la climatisation automatique confort 2 zones, la banquette arrière rabattable (40/60), les rétros extérieurs réglables électriquement et dégivrants, le combiné d’instruments numérique Digital Cockpit 10,25", la radio numérique (DAB), les jantes alliage 16 pouces avec écrous antivol, un volant multifonctions en cuir 3 branches… La version hybride rechargeable 40 TFSI e reçoit en plus des câbles de recharge 8 A et 32 A. De nombreuses aides à la conduite sont aussi de la partie comme le freinage d'urgence automatique à détection des piétons, l'alerte de sortie de voie, le régulateur/limiteur de vitesse. Mais il est préférable de choisir les finitions supérieures pour mieux apprécier la conduite de l’Audi A3 et de puiser dans le copieux catalogue d’options pour personnaliser son auto. Si l’Audi A3 n’est pas la plus "techno" des trois berlines compactes germaniques haut de gamme, elle peut grâce aux options ou en finition haut de gamme disposer de feux Full Led capables d’anticiper le relief pour modifier leur éclairage, sa navigation est connectée (elle est prête à dialoguer avec l'infrastructure routière via le système "Car-to-X"), elle offre une belle connectivité avec les smartphones et dispose de commandes vocales.

Une habitabilité dans la moyenne

À bord on apprécie les multiples réglages du siège avant conducteur et du volant pour trouver une bonne position de conduite, le passager avant est également choyé tandis que les passagers de la banquette s’ils se trouvent sur les côtés auront suffisamment de place pour installer leurs jambes, la place centrale étant moins confortable à cause d’une assise trop étroite et d’un tunnel de transmission trop présent. Quant au volume de coffre, il ne fait pas mieux que la concurrence avec 380 litres pour la carrosserie Sportback, la carrosserie quatre portes (Audi A3 Berline) s’en sort mieux avec 425 litres. Attention pour ceux qui choisiront la motorisation diesel la puissante ou une version hybride rechargeable, ils devront se contenter de 325 litres avec le bloc 40 TDI et 280 litres avec les hybrides (pour l’A3 Berline 40 TDI ce sera 390 litres).

L’hybridation gagne du terrain

Sous le capot, on peut compter sur des motorisations performantes, que ce soit en essence (1.0 TFSI de 110 ch et 1.5 TFSI de 150 ch) et diesels (2.0 TDI de 116, 150 et 200 ch) ou encore hybride rechargeables de 204 et 245 ch, ces dernières motorisations étant réservées à la carrosserie Sportback. Tout en haut de la gamme, on trouvera la S3 au bloc essence de 310 ch (en attendant une version RS3). Pour les transmissions on a le choix entre une boîte manuelle 6 vitesses ou une S tronic 7 pour les blocs essence. Si l’on choisit la boîte S tronic 7 on aura droit à des blocs TFSI qui adoptent un système Mild Hybrid avec alternodémarreur 48V, ultra-rapide et dépourvu de la moindre vibration. Il est alimenté par une petite batterie li-ion de 250 Wh, qui se recharge durant les phases de freinage et se révèle capable d’ajouter 9 kW, et jusqu’à 200 Nm de couple aux très bas régimes. Sans pouvoir rouler en tout électrique, l’apport de ce petit moteur permet de combler le creux des bas régimes des moteurs TFSI. Avec le petit diesel de 116 ch on a aussi le choix entre la boîte manuelle 6 vitesses (sauf pour l’A3 berline) et la boîte S tronic 7. Une boîte auto qui est associée d’office aux blocs 35 TDI, 40 TDI et à la S3, tandis que les hybrides ont droit à une S tronic à six vitesses. Il est bon de noter également que la transmission Quattro est de série sur les versions 40 TDI et S3.

Du confort et peu de frisson

Au volant, l’Audi A3 se veut avant tout confortable, en particulier si l’on a pris soin d’opter pour l’option suspension pilotée (indisponible avec le pour 30 TFSI/30 TDI et A3 TFSI e) qui influe sur la dureté de la suspension avec un moelleux réel en mode Eco et Confort et plus sportif en mode dynamique et Individual. Avec ces derniers modes, l’Audi A3 bénéficie d’un raffermissement de la direction et de la suspension, d’une commande d’accélérateur plus franche et d’une boîte plus réactive (avec la S tronic 7). On n’est pas au niveau d’une BMW Série 1, mais la conduite est plus dynamique. Confortable et sécurisante, l’Audi A3 avec n’importe quelle motorisation vous fournira un bel agrément de conduite, mais sans frisson. Pour plus de sportivité, il faut choisir la S3 (modèle à part qui ne figure pas dans notre guide d’achat), mais le tarif s’envole et le malus écologique tape fort (de 5 105 € à 8 254 €), alors qu’avec les autres motorisations, le malus est limité à 1 074 € au maximum (avec le bloc diesel le plus puissant 40 TDI associé à la transmission Quattro).

Une auto homogène

Bonne auto, l’Audi A3 rentre un peu dans le rang face au dynamisme d’une BMW Série 1 ou à l’aspect high-tech de la Mercedes Classe A. Au volant de cette auto, on aura droit à une belle présentation, un confort de haut niveau, des moteurs sobres (essence Mild Hybrid, diesels et hybrides rechargeables), une ergonomie correcte, une insonorisation efficace, mais pour la sportivité on restera un peu sur sa faim.

L’Audi A3 en dix points