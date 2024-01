Avec son SpaceTourer Holiday, Citroën se la joue vanlifer

S’il fallait une preuve supplémentaire du succès de la vanlife, on la trouverait dans l’engouement récent des constructeurs automobiles pour ce créneau. Après Volkswagen, marque historique dans le domaine, qui propose des Crafters et des T6 California équipés, après Mercedes et son Marco Polo, Ford et son Transit Nugget, et surtout après Renault et son SpaceNomad, c’est au tour de Citroën de flairer le filon.

Deux moteurs et une transformation slovène

Le nouvel engin des Chevrons, sur le marché dès le printemps, s’appelle Holiday. Un nom simple et prédestiné pour ce SpaceTourer disponible avec le moteur diesel Bluehdi de 145 ch et boîte manuelle ou la version de 180 ch, toujours en diesel, mais avec une boîte auto. Il est transformé par l’aménageur slovène Bravia Mobil. Ce van vise directement le SpaceNomad de Renault, sur base de Trafic dont il aimerait bien récupérer quelques miettes de succès. Il en reprend les éléments de base, et les côtés pratiques : une longueur de près de 5 m, et surtout, une hauteur qui frôle les deux mètres sans les atteindre, histoire de se glisser à peu près dans tous les parkings, et d’éviter la taxe poids lourd aux péages d’autoroute.

Comme le Trafic aménagé, le Holiday est également conçu pour 4 passagers qui pourront aussi y dormir, puisque deux d’entre eux pourront s’allonger sur la banquette dépliable, et les deux autres pourront s'allonger sur le lit installé dans le toit relevable. Un réchaud à deux feux est disponible dans l’un comme dans l’autre modèle, ainsi qu’un frigo, un chauffage stationnaire et une douche d’extérieur optionnelle.

Pourtant, les différences existent entre le Renault et le Citroën et elles pourraient bien livrer quelques indications sur le futur tarif du Holiday, qui n’est pas connu pour le moment. Ainsi, la dotation en équipements semble moindre chez Citroën. Le Holiday ne propose pas de lampes led dans le toit relevable, alors que le SpaceNomad en dispose. De même, le frigo du Citroën est plutôt riquiqui et ne dépasse pas les 16 l, contre 49 dans le Renault.

Même punition du côté de la réserve d’eau propre. Elle ne dépasse pas 10 l chez Citroën, mais atteint 60 l chez Renault. Ces différences sont très certainement un signe du positionnement du van des Chevrons qui semble vouloir s'afficher un peu moins haut de gamme, et un peu moins cher que son concurrent.

Une différence de prix qui existe également chez les aménageurs auprès desquels les Holiday et SpacenNomad sont transformés. Car les deux modèles existent déjà, sous d’autres marques. Le SpaceNomad, fabriqué par le groupe Pilote à Angers, s’appelle Hanroad Trek 5 par un habile tour de passe-passe. Le nouveau Citroën Holiday, quant à lui, se nomme Bravia Swan 495 chez l'aménageur slovène. Il est aménagé sur une base de Peugeot Traveller, un engin strictement identique au SpaceTourer, hormis son logo.

Sauf que, pour ne pas concurrencer frontalement le Holiday, Bravia a stoppé la commercialisation du Swan en France. Mais en examinant les derniers tarifs en vigueur avant fermeture, l'engin se vendait aux alentours de 50 000 euros, alors que le Renault, comme le Hanroad, coûte près de 60 000 euros. On peut donc estimer que le van Citroën coûtera quelques milliers d'euros en moins que le SpaceNomad.

Deux portes coulissantes pour un prix inférieur au modèle muni d'une seule

Ce nouveau fourgon français moins cher pourrait donc être une bonne affaire, malgré quelques équipements réduits, et à condition de ne pas souhaiter une trop grande autonomie avant de se raccorder à un robinet d'eau et de faire ses courses en aliments frais. D'autant que le Holiday a un avantage que le Renault n'a pas : il dispose de deux portes coulissantes à l'arrière.

Pratique pour y accéder lorsque l'on se sert de l'engin comme voiture familiale. Pratique aussi lorsque le véhicule se transforme en camping-car, car la seconde portière permet de faire la cuisine depuis l'extérieur. Et, en dehors de la saison hivernale, un van est avant tout destiné à la vie au bon air.