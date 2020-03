Baromètre des ventes Février 2020 : Peugeot bon leader, BMW s'envole, Dacia et Volkswagen plongent

Les chiffres à retenir pour février 2020 - 167 784 voitures particulières neuves immatriculées, en baisse de 2,7 %. - Peugeot est leader des constructeurs, avec 32 326 ventes (+ 1,7 %). - La nouvelle 208 est leader des modèles, avec 9 651 ventes.

Le marché français retrouve-t-il ses esprits ? Après avoir fortement augmenté en décembre, puis dégringolé en janvier, il semble se stabiliser en février 2020 avec une baisse de 2,7 %. Mais c'est trompeur. Les ventes ont encore été perturbées par le changement du malus, avec l'arrivée au 1er mars de la grille WLTP.

Il y a donc eu d'un côté les clients qui ont attendu un barème plus favorable et de l'autre les marques qui ont fait du stock sur des modèles impactés par le changement. Illustration de cette situation perturbée : les ventes aux particuliers sont en chute, - 15 %. En revanche, les ventes garages et constructeurs ont fortement augmenté.

Dans ces remous, difficile d'analyser les données. Mais Peugeot garde la forme, restant leader du marché, avec un score dans le vert. Renault est distancé, reculant de 3,1 % en février et de 6,1 % depuis le début de l'année. Le Losange voit surtout sa Clio dominée par la nouvelle Peugeot 208, qui reste très loin devant, grâce toutefois à l'apport de la version électrique. Chez Renault, la Zoé est comptée à part et a connu un joli début d'année.

Après avoir connu une belle année 2019, Citroën cale en 2020 avec un recul depuis janvier de 8,5 %. Dacia plonge, avec - 32 % en janvier/février. Le roumain est pénalisé par un ralentissement des ventes du Duster, sûrement dans l'attente du malus WLTP plus favorable. Un souci que n'a pas Toyota avec ses hybrides, qui cartonne : + 10,1 % en février, + 13,3 % depuis janvier.

Le japonais reste d'ailleurs devant Volkswagen au cumul, l'allemand étant dans une mauvaise passe (- 21,9 %). Ford plonge également, malgré l'arrivée massive du Puma dans le réseau. Ce n'est pas mieux pour Fiat, seulement 13e du classement des constructeurs en février, en recul de 25 %.

Du côté des firmes en forme, on a BMW et Audi, avec pour tous les deux des hausses supérieures à 30 % (peut-être un effet stock). Avec le renfort de la DS3 Crossback, DS s'envole, doublant son score de février, à 3 595 ventes cette année. Sur le marché du premium, il distance ainsi Volvo, en recul de 18,5 % à 1 559 immatriculations.

Le Top 15 des marques

Rang Marques Février 2020 Évolution Cumul 2020 Évolution 1 Peugeot 32 326 + 1,7 % 61 572 + 0,2 % 2 Renault 28 863 - 3,1 % 52 747 - 6,1 % 3 Citroën 18 737 - 6,2 % 34 371 - 8,5 % 4 Volkswagen 9 667 - 14,1 % 16 707 - 21,9 % 5 Toyota 8 625 + 10,1 % 18 341 + 13,3 % 6 Dacia 7 619 - 26,9 % 13 471 - 31,9 % 7 Opel 6 216 - 12,7 % 10 484 - 19,4 % 8 BMW 5 402 + 36,8 % 8 687 + 17,5 % 9 Ford 4 948 - 26,1 % 8 865 - 29,4 % 10 Audi 4 926 + 30,8 % 7 711 + 11,2 % 11 Mercedes 4 860 - 1,6 % 7 272 - 20,7 % 12 Nissan 4 343 + 15,3 % 7 620 + 20,7 % 13 Fiat 4 089 - 24,8 % 7 184 - 30,3 % 14 Hyundai 4 040 + 29,1 % 6 722 + 13,7 % 15 Kia 3 644 + 5,0 % 6 575 - 3,8 %

Évolutions par rapport à 2019

Le Top 15 des modèles

